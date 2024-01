外貿協會與美臺商會訪問團進行產業交流

美臺商業協會(US-Taiwan Business Council, USTBC)訪問團於1月22日起在臺進行產業交流;由現任美國普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席、前美國國務次卿柯拉克(Keith Krach)率領29家企業來臺訪問,外貿協會董事長黃志芳特別於當日中午宴請該團並邀請國內產業領袖共同參加,相互交流意見。

黃志芳董事長於2019年率團參加泰國曼谷「印太商業論壇」,與時任國務次卿柯拉克(Keith Krach)會見交流,隨後也曾在臺北協助接待柯拉克次卿。1月22日見面就如同老朋友相聚,別具意義。黃志芳致詞表達臺美是自由民主與共同價值的堅實夥伴,透過此次的聚會,慶祝臺灣與美國之間牢固的夥伴關係,加深雙邊產業交流。柯拉克2020年以國務次卿身分訪問臺灣,是臺美關係的重要里程碑,外貿協會近年致力於進一步深化臺美關係,如去(112)年外貿協會率領臺灣旗艦商務團訪美,並於美國設立第五個據點達拉斯台灣貿易中心,也透過辦理美國商機日邀請美國官方與企業來臺交流。

經濟部國際貿易署署長江文若於致詞中感謝柯拉克對臺灣長期以來的支持。進年來雙邊透過「經濟繁榮夥伴對話」(Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD)、「臺美科技貿易暨投資合作架構」(Technology Trade and Investment Collaboration, TTIC)加深經貿投資的交流合作,包含在半導體、電動車、能源、次世代通訊等領域都有許多合作的機會。我國強調智慧財產權的精神,是美國值得信賴的朋友,穩定安全環境亦是美國企業投資的首選,而即將上任的新政府更將堅守現狀,並致力擴大與世界各民主國家的合作。

柯拉克主席表示,自1987年擔任General Motors副總裁時來訪過臺灣,對於再度來到臺灣與好朋友相聚,令他十分感動。此外,在印太商業論壇開啟諸多強化美臺經貿關係的合作,柯拉克主席提到最主要的關鍵字就是「信任」,而臺灣在此扮演非常關鍵的角色。再來信任(Trust)與轉變(Transformation),是當前具備影響力的字,臺美的關係轉變皆基於雙方的彼此信任,對此工程師背景的柯拉克主席提出了一個公式「Transformation to the power of trust.」。柯拉克主席強調,自曼谷的印太商業論壇後,乃至去年面見蔡英文總統時,他便許下承諾,要與臺灣一同攜手維護信任的價值。

此次美臺商會訪問團來訪行程緊湊,特別抽出時間與我國企業與產業領袖交流,深化雙方產業互動,尤其全球面臨供應鏈重組議題下,雙方加強合作的重要性。本次全國工業總會理事長苗豐強、工商協進會理事長吳東亮等工商業重要領袖出席,柯拉克主席對貿協安排與臺灣產業業者交流表達感謝,並期待協助雙方深化經貿關係及供應鏈合作,而他也將持續推動臺美之間的合作。