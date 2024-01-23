《電零組》美系AI伺服器晶片散熱大單到手 正淩業績起飛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】正淩(8147)搭上AI伺服器高成長列車！受惠於美系半導體大廠Habana AI加速器晶片GAUDI 2及美系CSP廠AI晶片散熱產品出貨放量，且應用於AI伺服器高階交換機光通訊產品需求強勁，正淩預估，今年AI相關產品佔比可望達30%，加上美系電商大廠無人機產品已進入量產，正淩總經理陳言成表示，今年第1季營收可望季增年增，挑戰歷年同期新高，全年營收及獲利均可望優於去年，創下歷年新高。

AI伺服器高頻高速傳輸需求引爆零組件升級浪潮，其中又以光通訊、電源及散熱三大領域受惠最深，正淩挾光通訊及散熱技術優勢，順利躋身美國3大AI晶片半導體廠中的兩家供應鏈，順利搭上AI伺服器高成長列車。

當前正淩最受矚目的，就是當紅美國半導體大廠Habana AI加速器晶片GAUDI 2散熱片及美系CSP大廠AI晶片散熱機構件大單到手，據業界分析，Habana AI加速器晶片效能與Nvidia AI晶片相近，在中大型企業資料中心評價甚高，成長性看好，據了解，正淩此次拿下的AI加速器晶片散熱片一套有2片，每套金額遠高於一般產品；至於美系CSP大廠因應建置資料中心需求，旗下公司自行研發AI晶片，由於正淩與美系CSP廠合作關係密切，因而拿下AI晶片散熱機構件訂單，目前Habana AI加速器晶片GAUDI 2散熱片及CSP廠AI晶片散熱機構件均已開始出貨，未來有望隨著AI伺服器加速建置逐步放大，正淩預估，今年AI伺服器相關產品佔比有望達30%，為公司營運進補。

除AI伺服器晶片散熱產品，正淩也切入光模塊散熱，逐步將散熱技術應用在客製化工業電腦與中小型IoT相關設備、準系統及水系統散熱，包括Mobileye自駕車水冷模組、以及國內知名電腦大廠散熱機構件等均出自正淩之手，在工業及AI伺服器晶片兩大產品挹注下，陳言成預估，今年散熱相關營收佔比可望上看10%。

AI伺服器亦加速交換機升級至400G、甚至800G，帶動光通訊產品需求強勁，正淩前兩大客戶為Nvidia旗下Mellanox及國內網通設備大廠，近期受惠於AI伺服器需求，高階交換機光通訊產品需求暢旺，正淩看好光通訊產品前景，預估今年光通訊產品可望年成長30%。

正淩另一個開始收割的產品為亞馬遜無人機及倉儲運送機，據了解，亞馬遜無人機產品已進入量產，每台約有40多顆正淩連接器產品，至於採用光達的Proteus倉儲運送機，正淩主要提供光達及訊號傳輸連接器，兩大產品可望為未來營運增添新動能。

看好後續AI及工業電腦的精密零組件市場，正淩於去年底與丞威精密合作，在雲林投資60台CNC機，有望進一步提升正淩製造能量。

儘管受到全球通膨產業不景氣影響，正淩2023年合併營收呈現衰退，但產品組合優化，2023年前3季合併毛利率攀升至39.46%，年增3.65個百分點，累計2023年合併營收10.38億元，年減10.83%。

展望今年，陳言成表示，由於AI晶片相關散熱新產品訂單暢旺，且光通訊客戶需求強勁，加上拋棄式內視鏡客戶擺脫去年庫存調整壓力，訂單開始回流，今年第1季合併營收可望季增年增，有望挑戰歷年同期新高，今年合併營收及獲利可望優於去年，法人預估，正淩今年業績可望年成長30%，挑戰歷年新高。