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過年慢性病用藥不中斷 1／29起可提早回診領藥

  • 中央社

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農曆春節將至，連假長達7天，多數醫療院所休診，全台約772.8萬人有慢性病連續處方箋，健保署特例放寬領藥規定，若民眾吃完藥的日期介於春節期間，可於1月29日起回診領藥。

據統計，台灣去年有772.8萬人持有慢性病連續處方箋，依全民健康保險醫療辦法規定，「慢性病連續處方箋」是指醫師開給病情穩定慢性病患的長期用藥處方箋，效期是依醫師實際處方給藥日數計算，最多90天、分次調劑，每次給30天以內的用藥量。

持慢性病連續處方箋領藥民眾，須於上次給藥期間屆滿前10天內，才可憑原處方箋再領下個月用藥。中央健康保險署醫務管理組副組長黃珮珊，不少民眾上個月給藥天數的最後1天，落在今年的2月8日至2月14日春節期間，擔心過年斷藥。

黃珮珊表示，因應113年春節假期，健保署依照慣例放寬春節前領藥規定，若民眾吃完藥的日期介於春節期間，可提前於春節前10天，也就是1月29日起回診，讓醫師開立處方箋或持慢箋領取下個月藥品。

黃珮珊提醒，持有慢性病連續處方箋的民眾記得提前領藥，即可用藥不中斷，安心過好年。若民眾過年前沒空提前回診領藥，不用過度恐慌，今年春節期間不少醫療院所仍有開診，甚至除夕也有看診，民眾可透過健保快易通APP查詢，過年有營業的院所名單及看診時段。

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