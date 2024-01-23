去年上海外貿增長0.7％ 實際使用外資金額創新高

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上海市第十六屆人大二次會議23日上午在世博中心開幕。上海市市長龔正作《政府工作報告》時指出，去年上海外貿進出口總額達到4.2兆元（人民幣，下同）、增長0.7％，實際使用外資達到240億美元、創歷史新高。

龔正說，2023年，上海經濟運行穩步恢復，全市生產總值達到4.72兆元，增長5％。地方一般公共預算收入增長9.3％，居民消費價格上漲0.3％，城鎮調查失業率平均為4.5％。去年上海居民人均可支配收入達到8.5萬元、增長6.6％，增速快於經濟增長。

龔正說，綜合各方面因素，建議今年全市經濟社會發展的主要預期目標是：全市生產總值增長5％左右，地方一般公共預算收入增長5％，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.5％左右，城鎮調查失業率5％以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長保持同步，居民消費價格漲幅3％左右。

報告顯示，去年上海跨國公司地區總部、外資研發中心分別新增65家和30家，累計分別達到956家和561家。首批創新型企業總部達到40家。

龔正說，去年上海工業戰略性新興產業總產值佔規模以上工業總產值比重達到43.9％，積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業規模達到1.6兆元。全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.4％左右，每萬人口高價值發明專利擁有量提高到50.2件。

去年，上海中歐班列全年開行100列，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池等「新三樣」出口分別增長67％、63.3％和13.7％。上海港貨櫃吞吐量達到4915.8萬標準箱、連續14年排名世界第一。

報告顯示，去年上海新增就業崗位60.6萬個，建成社區就業服務站點227個，高校畢業生等重點群體就業支持體系持續健全。

報告指出，今年上海要拓展航運樞紐功能，加快建設海港、空港、郵輪港和航運集疏運體系，推進小洋山北作業區、東方樞紐上海東站、浦東國際機場四期、油墩港航道整治等重大項目，推動羅涇港區改造一期投運，大力發展多式聯運，推進長三角貨櫃水路運輸，支持基地航司打造超級承運人，積極培育郵輪經濟產業鏈。