台灣國際工具機展3月27日起登場

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台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳23日宣布，工具機公會首度獨自北上舉辦台灣國際工具機展，將於3月27日至30日在南港展覽一、二館登場，參展廠商605家，使用3,350個攤位，業者期待藉由國內外買主參觀，帶動買氣，程泰集團董事長楊德華樂觀預期，今年台灣工具機產業景氣最快第二季開始好轉，台灣瀧澤、東台等廠商則預期下半年景氣才慢慢復甦。

工具機公會表示，工具機可加工應用的產業相當廣泛，工具機公會再次呼籲會員廠商應恪守國際貿易署出口管制規定，不論其產品是否為出口管制項目，若出貨地點為出口管制地區時，應立即停止提供工具機整機產品、相關零組件買賣與售服，避免因終端客戶的不明或不當用途而誤觸國際規範。工具機公會鼓勵業者自發自律，配合政府相關出口管制規定。

陳伯佳表示，TMTS 2024展覽主題定調「雙軸智造 永續未來」，3月27日至3月31日工具機公會將在台北南港展覽館一館及二館舉辦「台灣國際工具機展」(TMTS 2024)，展期共5天，參展廠商605家，展覽規模達3,350個攤位，使用面積60,480平方米，超過10國海外買主報名參加，預計吸引參觀人數達5.5萬人。

工具機公會指出，2024台灣國際工具機展將聚焦數位轉型(DX)及綠色轉型(GX)兩大主軸、十大元素，對應未來產業的發展趨勢。為展現產業生態系的特色，攤位安排以工具機產業生態系的解決方案作為展出主軸，參觀者可透過展覽APP快速搜尋到展商的展出重點。

陳伯佳表示，數位轉型部分，工具機公會與德國工具機製造業公會(VDW)與德國機械設備製造業聯合會(VDMA)攜手合作，首次在國內大型工具機展設立umati專區，超過20家國內工具機及零組件廠商響應，展示跨場域間的智動化生態系。

工具機公會指出，工具機公會推動綠色轉型，辦理「綠色工具機節能標章評鑑」，鼓勵參展廠商研發節能設備或節能零組件，透過不同級別標章顯示各家廠商的綠色轉型努力。展期中也規劃一系列論壇，邀請國內外專家分享數位轉型、綠色轉型、產業人才培育等關鍵議題，並辦理國內大專院校學生參訪活動。