《國際金融》陸股沒人愛爆瘦 美股變大隻佬

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】已連續3年都走跌的中國大陸股市，悲慘的消息還沒結束。根據彭博社統計，在賣壓不斷掏空下，陸股就算加上港股，這兩個股市的總市值還是比美股要少38兆美元，金額差距之大已重寫新高紀錄。

香港最大的資產管理公司邦德（Foundation Asset Management）認為，大陸股市有價值，但上漲的催化劑卻看不到。相反地，美國股市不僅有上升動能，還有經濟成長實力。

中國大陸去年GDP雖為5.2%且達標，但外界認為還是有成長空間，且今年可能只有4.5%，故陸股也受到負面影響。反觀美股，聯準會今年預估會降息，加上經濟可望軟著陸，美股接連創下新高。

與自己2021年2月的輝煌時代相比，大陸股市現在的市值已大減6.3兆美元。同一時期，美國股市卻大增5.3兆美元。看起來似乎陸股消失的部分，應該已移轉到美股上面。

彭博社認為，北京政府之前對不同產業的政策調控，似乎做得有些過頭，但陸股最糟糕的時刻還沒到，市場過半預估，MSCI中國指數會比35個月均線位置還要低的機率竟達51%。

下修時間已經有好幾年的陸股，因為估值很低，不少喜歡就技術面操作的外資，現已提前卡位。拿前述的MSCI中國指數來說，就獲利的角度來看，竟然比美國股市要便宜60%。

若用未來12個月獲利預估的本益比方式來計算，MSCI中國指數只有8倍而已，美股中的標普500指數高達20倍。不知道陸股在2024年是否能轉運，但在香港交易的大陸國企指數，今年迄今已大跌10%，名列全世界表現最差的主要指數中。