台積電熄火、AI休兵 台股漲勢收斂 一度翻黑

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美股四大指數持續收高，台股今日（23）也開高挑戰17,900點水位，但台積電沒勁翻黑，廣達、緯創等AI推手也同步休兵，加權指數漲勢明顯收斂，甚至一度翻黑下探17,813點，市場資金流向光電族群、記憶體、塑化、重電等族群，成交量預估3,300億元。

權值股激情退去，台積電開高震盪，盤中翻黑下探623元，聯發科、聯電、光寶科、華碩、和碩盤下震盪，欣興、智邦跌逾2%；聯詠、和泰車漲逾1%，鴻海、緯穎、國巨持穩盤上；金融股表現穩定，開發金、玉山金、富邦金、第一金等連袂上漲。

光電族群受青睞，大立光上漲近2%，帶領光學鏡頭亞光、中揚光、今國光、揚明光勁揚3~4%，佳凌、玉晶光也漲逾2%；面板報價提前止跌，群創噴出近30萬張大量，股價卻開高走低，一度翻黑，友達、彩晶也出量大漲4~5%，彩晶創下近4個半月新高。

AI族群盤中點火，緯穎翻紅再創新高2,210元，英業達、緯創、宏碁、緯穎由黑翻紅，散熱股建準、業強漲逾2%；封測表現強勢，菱生大漲近9%，力成、台星科大漲4~5%，華東也漲逾2%；IC設計有亮點，驊訊、世紀同飆漲停，譜瑞-KY、敦泰勁揚4~5%，通嘉、揚智、安國、神盾上漲1~3%。

人氣電子通路股持續強勢，蔚華科亮燈漲停，亞矽大漲9%，文曄、擎亞上漲1~2%；台塑集團受惠併購題材，台塑、南亞擺脫近日低迷，雙雙走揚小漲，但台化、台塑化仍在盤下小幅震盪；重電族群買盤回溫，華城、士電、大同、亞力上漲2~4%，高力、樂事綠能、中興電漲逾1%。