陸青年求職難 大學生降級讀職校「回爐」謀一技之長

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大陸青年失業率高居不下，連大學生也難找合適工作，部分畢業生決定「降級」讀職業學校接受培訓，謀求一技之長，坦言「『回爐』並不丟人，『無事可做』才會覺得丟人」。其中廣東嶺南職業技術學院近兩年招收「回爐」考取技術技能證書的大學以上畢業生超過150人，培訓方向主要是心理諮詢師、公共營養師和健康管理師等。

「他們中大多數是想去北上廣深工作。畢竟多拿一些『技術技能證書』，機會可能會多一些，就能拓展一些新空間」，嶺南職業技術學院招生辦的何老師向第一財經表示，這種「回爐」現象會逐漸增加，一些學科的大學生本身擁有學歷，但缺少職業技術培訓。在就業市場，同時擁有學歷與技術，競爭力相對就大一些。

「我是本科畢業生，學的是中醫方面，當時就想去北京闖一闖，但在大環境下，我前年在北京一間地產公司做了一名保安，維持著基本生存。現在辭職了，想再學一門技術，和中醫相關的飲食健康」，已回浙江的小牟目前正在諮詢一些職校，希望春節後就可以再「回爐」學習。「『回爐』並不丟人，『無事可做』才會覺得丟人。」

大陸教育部統計，2023屆大學畢業生人數達到1158萬人，相比2022年增加82萬人，最新公布的青年失業率（16至24歲）為14.9％。據了解，不僅廣東嶺南職業技術學院近兩年有「回爐」的大學生，一些與軟體資訊工程、鐵路資訊技術、資源環境有關的職校也受青睞。

大陸在「人才培養」與「社會需求」出現一定程度錯配。21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，「有的應該進行通識教育的大學，卻變成了『職業培訓所』，重視學生就業技能培養，這會影響到國家培養拔尖創新人才；有的地方本科院校卻參照進行通識教育的大學辦學，想辦成綜合性大學，培養學術人才。這導致這些院校的畢業生在就業時，缺乏競爭力」。

美國之音報導，大陸年輕人就算有工可上，也普遍面臨薪資縮水、學歷貶值的困境。報導引述一位不願透露姓名的吳姓中介人說，新冠疫情後，傳統名校或重點大學學生找工作或不成問題，但起薪已至少下砍3成，從疫情前的每月上萬元（人民幣，下同）縮水到僅約6000、7000元，連曾經風光一時的「海歸」留學生現在也乏人問津。