新北市社宅物管評鑑出爐！「三峽國光社宅」奪冠

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維持第一線物業管理公司的服務品質，是管理社宅的重要一環，為提供新北市社宅住戶更宜居且舒適的環境，強化社宅營運品質與管理服務，新北住都中心推動「社會住宅暨物業管理評鑑」，今（23）日公布最新的112年度評鑑結果，由太子公寓大廈管理維護股份有限公司所管理的「三峽國光一期青年社宅」拿下優等獎。

新北市住都中心表示，新北住都中心透過年度評鑑機制，採用三種績效評鑑方式，依「住戶滿意度問卷調查」、「中心自主評鑑」及「外聘委員評鑑」， 希望藉由良性競爭提高社宅服務品質；透過問卷調查亦可了解承租戶於實際居住後的狀況及需要被重視的項目，有利於未來推展社宅時調整規劃或改良參考。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，中心為確保新北社宅的維護管理品質，每年會邀請相關領域專家學者擔任評鑑委員，針對物業公司的行政組織及經營管理 、現場協助及專業服務、社區事務執行情形、創新作為等類別進行評鑑。 按年度評鑑結果，若管理維護上有疑慮及待改進之處，中心將要求物管公司加以改善 ，不僅如此，年度達標與否，將影響未來續約及廠商評選考量。

太子公寓大廈管理維護公司處長陳自立表示，物業公司在管理社區現場工作項目包括維護管理、日常服務、通知重要事項、處理住戶違約、修繕空間設備、緊急意外事故通報處理，並與保全、清潔、機電人員共同維持社區內各類事務，很榮幸獲頒住都中心評鑑優等獎，這是對太子物業團隊努力的最大肯定與激勵。