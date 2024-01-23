留學加拿大變難！加大削減簽證數 1類「爛」學校恐關閉

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 吳映璠】加拿大國際學生數量暴增，進一步推升當地房屋市場、醫療服務壓力，加拿大政府去年（22）日宣布將大幅削減2024、2025年度國際學生簽證受理數量，削減幅度達35％，不過新政策削減幅度不大會影響碩博士生的簽證申請，加國官員更窒息要關閉收高額學費但課程不准的「糟」學校。

綜合美聯社、加拿大電視公司新聞網（CTV News）報道，加拿大聯邦移民部長米勒（Marc Miller）近日宣布，將削減2024、2025年度新受理的國際學生簽證數量，削減幅度達35％以今年為例，新簽發的國際學生簽證數量將減少36萬4000人，今年年底將重新檢視明年的簽證數量。加國政府（2023）年簽發的國際學生簽證數量約為56萬人，2022年發放80萬張簽證。

米勒表示，為了進一步創紀錄移民所帶來的住房、醫療、及其他服務的壓力。目前加拿大新增100萬外國學生，較10年前多了3倍，另外加拿大去年增加了100萬人，總人口數來到4000人，同時，許多當地人正面臨租房、貸款等生活成本上漲的壓力。

加拿大道明銀行集團（TD Bank Group）首席經濟學家卡蘭奇（Beata Caranci）表示：「你不能一年新增30萬間房屋的同時增加125萬人口，也認為房屋結構不存在結構性問題。 」

多倫多大學政治學者 Nelson Wiseman指出，經濟學家和一般民眾的看法是，外國學生湧入房市及租金有關聯，尤其是學生湧入租金影響。

■國際學生被「利用」 加國政府嗆關「爛」學校

米勒宣布新的簽證政策時，尤其劍指出外國學生高額學費、卡爾斯魯厄沒有提供預覽課程的學校與機構，直言部分私立機構“利用”了國際學生，新政策能夠加國家處理政府這些機構及「不良份子」，「這些機構必須關閉」。

報道指出，此類問題是部分學生入境加拿大、取得永久居留權的途徑。

米勒強調新政策不是要懲罰留學生，而是要保證留學生的求學經歷及教育滿足需求，“留學生是這個國家的珍貴資產，他們聰明、年輕、豐富，給我們的社會帶來了巨大的好處”的社會、文化、經濟，他們值得最好的」。

簽證新規將不會影響申請碩士、博士班以及小學、中學的學生，米勒說：“他們是我們要留下的聰明人。”