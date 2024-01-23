15至29歲青年失業率6都最低 高市：就業政策奏效

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行政院主計總處昨（22）日公布最新失業率統計，高雄市112下半年15至24歲失業率為9.8％，25至29歲失業率為4.6％，皆為6都最低。高市府青年局局長張以理認為，這個數據顯示青年局為年輕人打造的求職利器有用，協助青年就業政策奏效。

根據行政院主計總處數據指出，112年全國失業率為3.48％，高雄市較前期再減少0.2％，失業率為3.4％是6都最低；且112年下半年15至24歲失業率9.8％、25至29歲青年失業率4.6％，同為6都最低，其中與25至29歲與上半年相比降幅達4％。

對此，高市府發言人周璟瑜表示，市長陳其邁上任以來積極布局，引進電動車、半導體、智慧科技等產業，透過園區開發與招商引資，串連各大園區，產業進駐帶來就業人口，讓整體消費力提升，更帶動商業服務業的投資發展，已逐漸展現在高雄總體及青年就業表現。

張以理指出，青年初入職場時，容易對就業資訊的不瞭解而產生摩擦性失業，為協助青年做好就業前的準備，青年局結合產官學資源，提供多種就業實習機會及各項青年就業方案。

張以理說明，自高中職開始即向下扎根，透過「大港青年職涯發展暨產業導航計畫」，辦理青年職涯探索課程與職場體驗，協助青年學子累積實務經驗，確立職場方向。

另也自建籌辦「大港青年實習媒合計畫」，媒合設籍或就學高雄的青年至高雄在地企業實習，也讓企業能從平台尋找合適人才，協助在學青年及早瞭解職場能力落差，達到畢業即就業之成效。

國立高雄科技大學人力資源發展系李同學說，感謝青年局職涯探索政策，透過講座和企業參訪，不僅豐富職業視野，也成功進入夢想中的人資行業實習。

同校供應鏈管理學系陳同學提到，在學校學習多半從理論層面去理解知識，透過青年局計畫實際參訪不同企業，得以一窺各行各業的工作實況，更認識自己的未來職業方向和所需技能。

青年局進一步指出，近來因應網路社群崛起、自媒體、直播平台當道，年輕人喜愛的職業類型也與過往不同，如臉書粉專經營、YouTuber、Podcaster等都是青年熱門覓職類別。

因此，青年局成立「K-TV高雄新媒體人才培育中心」，協助企業培育新媒體行銷人才，提供專業攝錄影器材與錄音設備及多功能空間場域租借，也開辦新媒體人才培訓、行銷策略、財務管理及創業實務等職能培育課程，並舉辦「新媒體行銷管理師」證照考試，提升青年職場競爭力。

此外，青年局也因應青年不同專業領域需求推出如攤車品牌輔導、時尚新創人才、音樂培育等相對應領域專才計畫，協助青年在地就業。