中科釋利多推升外溢買盤 沙鹿區房價續創新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中科台中園區擴建二期計畫內政部都審已過關，最快今年6月即可交地給台積電（2330）擴建最先進製程新廠，中科特區周邊房市不僅應聲上漲，買盤更一路外溢到鄰近的沙鹿區，近期沙鹿指標預售案實登單價已紛紛站上4字頭，特殊型產品更出現單價5字頭的實登揭露，中科周邊房市再度迎來「新積情」！

根據實價登錄顯示，沙鹿區2023年9月至12月的大樓、華廈預售案，共有352筆交易案，買氣不俗，其中又有51筆為單價4字頭以上交易，區域高單價就占了14.4％之多。

進一步觀察，龍寶建設首度進軍沙鹿區推出的預售新案「和臻邸」，目前成交單價全數站上4字頭，且1樓特殊戶更以52.1萬元、總價2858萬元新高價成交，創下區域單價新高。

而深耕海線30餘年的茂洋建設所推出的指標案「茂洋天玥」，目前最高成交單價48.3萬元的交易，則為總價2058萬元、突破2千萬大關的三房產品。該案基地位置位於台灣大道、捷運藍線B5站，坐擁北勢、靜宜大學、光華路等三大商圈，主打23~35坪、二至三房產品，強調戶戶樓高3米6且雙面採光，受到科技人及當地置產客青睞。

另外，沙鹿區內首個單價突破4字頭的「久樘花漾天鵝」案，開案至今已有10筆交易站上4字頭，更售出多達12筆50~60坪不等的四房產品，相較當前市區二房搭配雙車位動輒突破2千萬元的新案，其四房產品總價不到2千萬元，又坐享鄰近捷運藍線B5站的地段優勢，以及標配市面少見22公分加厚制音樓板的高規格規劃，高CP值吸引區域置產客及中科族的目光。

此外，「富宇云集」、「富宇禾沐」雙建案，目前實登最高成交單價分別為43.2萬元、40.2萬元，且皆為總價1000~1300萬元內的二房產品，符合區域市場趨勢。

對此，住展雜誌發言人陳炳辰指出，沙鹿區因鄰近中科特區，擁地利之便，交通可利用特五號道路串連，還有靜宜大學的租屋市場，且住宅機能成熟，在房市話題與自住需求都有一定水準，一直是海線城市優等生。

陳炳辰認為，沙鹿大樓新成屋已站穩單坪3字頭，如今爆衝到5字頭，雖應還是個案品牌加持及特殊規劃因素，惟整體房價「坐3望4」已成趨勢！由於市場普遍看好2024年的房市表現，預期沙鹿區總價1000多萬或單價3字頭新案，都是屬於熱門物件。