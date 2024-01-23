Lexus贊助《美女與野獸》交響音樂會 車主享多項專屬權益

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Lexus致力體現「Experience Amazing」品牌精神，長期以來積極贊助各項音樂盛事，包括世界級古典音樂會、國際級西洋巨星演唱會、電影交響音樂會，以及經典音樂劇等精彩音樂饗宴。2024年一開始，Lexus不僅贊助搖滾天團OneRepublic共和世代1／19高雄演唱會，更將贊助《美女與野獸》動畫交響音樂會Disney in concert： Beauty and the Beast。

迪士尼《美女與野獸》動畫交響音樂會將於2月27日至3月3日在台灣巡迴演出，分別登上台北國家音樂廳、台中國家歌劇院及台南文化中心大螢幕，共舉辦六個場次，各場次門票並於今日中午正式開賣。

為回饋Lexus車主，特別提供2,400元以上票區85折及92折購票優惠，並有《美女與野獸》動畫交響音樂會節目冊免費兌換。Lexus也將於Facebook粉絲專頁舉辦抽獎贈票活動。

Lexus表示，《美女與野獸》為享譽迪士尼最經典的童話之一，動畫電影音樂由電影配樂大師亞倫．曼肯操刀打造，不僅奪下奧斯卡「最佳電影配樂」以及「最佳歌曲」兩大獎項，更成為首部提名奧斯卡「最佳影片」的動畫電影的崇高殊榮。片中許多耳熟能詳的歌曲，從活潑歡快的家具們高唱《Be Our Guest》，以華麗晚宴歡迎女主角貝兒；以及迪士尼首次結合流行樂、音樂劇等元素，描寫兩人相知相愛的溫柔情歌《Beauty And The Beast》。

Lexus表示，本次《美女與野獸》動畫交響音樂會將在台灣再現，邀請到迪士尼集團DCappella創團女高音摩根．基恩（Morgan Keene）擔綱女主角貝兒（Belle），以空靈清亮的嗓音，演繹無數迪士尼經典角色。最難駕馭的渾厚野獸嗓音，則邀請到洛杉磯歌劇院男中音阿卜杜爾・岡薩雷斯（Abdiel Gonzalez），他曾於2019年來台飾演野獸一角，深獲好評。而迪士尼金曲中名列前茅的《Be Our Guest》，將由曾於《美女與野獸》音樂劇中飾演盧米亞的湯尼．弗萊厄蒂（Tony Flaherty）擔任。

此外，更安排NSO國家交響樂團，與擅長阿卡貝拉（A Cappella）之神秘失控人聲樂團同台演出，以重量級華麗陣容，讓樂迷們得以沉浸在《美女與野獸》的美好童話世界觀中，感受富有層次的音樂饗宴。