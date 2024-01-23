元宇宙沒戲了？「當年亞洲第一」Meta台灣XR Hub驚傳收攤

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】被視為臉書（facebook）母公司Meta在台發展元宇宙重要根據，於2022年5月成為首座在亞洲成立的元宇宙XR Hub Taiwan，近期遭發現已於去年底悄悄收攤，資策會證實Meta 的XR Hub於去年底結束營運，僅維持1年半時間，關門原因尚不明朗。

坐落於北市捷運圓山站附近的XR Hub於2022年由Meta和資策會共同成立，開幕當天冠蓋雲集，除經濟部次長林全能、資策會執行長卓政宏外，包含總統蔡英文、AIT處長孫曉雅都親自出席，由於這是Meta在亞洲的第一站，象徵台美雙方友好、科技夥伴關係緊密的寓意深遠。

XR Hub是資策會與Meta一同設立的社群空間，主要是為雙方就XR政策討論與產官學交流的據點，因為疫情而無法親自訪台的Meta全球產品長 Chris Cox當時還透過影片表示，台灣不僅成為Meta元宇宙團隊的重要據點，也是推動全球創新的關鍵樞紐。總統蔡英文致詞時也強調，期盼Meta透過XR基地，和台灣攜手串連更多研發能量，並請Meta持續加碼投資台灣。如今卻悄悄卸下招牌，著實令人驚訝。

根據中央社報導，資策會已證實XR Hub於2023年底結束營運，但未說明原因；中央社向Meta查證，不過仍未取得回應。

對此PTT網友則認為不意外，「沒商業利益本來就會收，就通膨底下的產物」、「這也沒什麼人知道，就一個展場而已」、「今日VR、明日AI」、「戴頭盔體驗原住民，鬼島人不買單」、「合法使用運算幹蠢事」、「反觀，數位發展部還在」。