轉轍器也怕冷？台鐵列車延誤51分 原因曝光

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今年元旦掛牌的台鐵公司，誤點情形又發生，今（23）日上午台北往七堵的多班列車誤點，甚至有列車誤點長達51分鐘，不少網友紛紛在臉書社群抱怨，還有網友調侃人怕寒流，火車也怕。對此台鐵公司表示，正線上的轉轍器故障，影響七堵往宜蘭列車，目前已經修復完畢。

據台鐵e訂通列車時刻查詢顯示，台北往返七堵的許多列車都有誤點，尤其是七堵往台北方向的列車是班班誤點。台鐵公司解釋，由於正線上的轉轍器故障，導致七堵往宜蘭的列車受阻，目前已經修復完畢，但由於是在正線上，還需要持續觀察。