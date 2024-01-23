職業工會又暴雷 勞保局公布最新欠費黑名單！達人教戰2招挑工會

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 李宗莉】勞保局公布最新欠費大戶名單，截至1月15日止，共有大臺中作物栽培職業工會、彰化縣演藝職業工會等2家職業工會，積欠勞保及職保保費逾繳費寬限期，將依法移送行政執行，並對投保該工會的被保險人暫行拒絕給付，包含老年年金、生育、喪葬與遺屬年金等各項給付都領不到，提醒勞保掛在職業工會的民眾留意。

勞保局昨（22）日發布新聞稿，公布最新欠費黑名單，並提醒若工會違法挪用保費，將立即移送檢調單位偵辦，並呼籲欠費工會所屬的理監事及會員，督促工會儘速繳費。

勞保局說明，各職業工會每月向會員收取的保險費，如未依《勞工保險條例》、《勞工職業災害保險及保護法》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員被保險人申請各項給付將遭暫行拒絕給付，影響權益至鉅。

但為保障勞工權益，被保險人如能提供已向工會繳納保費的相關證明（如繳費收據、匯款單等），足資證明個人應繳保費及滯納金已繳納於工會，勞保局仍會發給給付；至於無法提供證明者，則協調繳清個人應負擔的部分保費後發給，以確保被保險人請領各項給付的權益。

除加保職業工會的勞工，應多關心所屬工會的財務運作，也要請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之用。

勞保達人張秘書則建議，挑選職業工會有2項重點，首先可從住家所在地的各縣市總工會，找出合適的會員工會較有保障，其次是加保單位不一定愈大愈好，有時會員僅百人規模的職業工會，審核條件寬鬆，服務有時反而還更周到。

至於投保薪資部分，她建議至少要保到中等級距，大約每月3萬多元，因為勞保還有傷病、死亡、家屬死亡等給付可領，都是取最後的6個月，建議以預計退休的年紀，往前推12年，就是要開始調高薪資的時間點。

以按基本工資加保職業工會為例，若1年1調，1次大約調2級，要調到最高約需6年時間，而到達最高後又要維持5年，總共約需11年，因此以預計退休的年紀往前推12年，就該著手調高薪資。

其次，有些人雖已有公司勞保，但仍可找職業工會加保，因為可透過兩邊加保調高投保薪資，兼職或未在公司上班的自營工作者，直接加保職業工會並不難，但由於兩邊保，當然二邊都要繳勞保費，適合公司投保薪資低，又沒辦法調薪者。