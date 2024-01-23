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《金融》台股市值型ETF 這檔「含積量」高達3成

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【時報記者任珮云台北報導】台積電(2330)18日公告最新一季財報，表現超乎市場預期，帶動當日台積電 ADR暴漲近10%，加上台積電預告今年營收成長至少兩成以上，毛利率有信心達53%，內外資一片歡聲雷動，隔(19)日台股早盤大漲360點，一吐選後跌跌不休的悶氣。國泰台灣領袖50 ETF(00922)基金經理人蘇鼎宇表示，投資人可透過「含積量」高的市值型ETF，跟上這波漲升趨勢。

國泰台灣領袖50 ETF(00922)第一大持股即為台積電，占比約三成，其他主要成分股包含聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)等台股大型權值股，及兩成的金融股與部分傳產，既能分散風險亦不會錯過台股輪動行情。

晶圓代工龍頭台積電去年第四季EPS達9.21元，合計全年EPS 32.34 元，改寫次高紀錄。針對未來AI發展，總裁魏哲家預估未來幾年AI產業的CAGR高達50%，並預估2027年 AI 佔台積電營收佔比約17-19%。魏哲家表示，隨著 IC 設計客戶庫存去化告一段落，產業可望健康成長，台積電因為技術領先、通吃AI訂單，增幅有望優於同業水準，營收年增可望達21~26%。

綜合來看，本次台積電法說等同宣告電子產業將全面復甦，法人建議，若看好台股長期動能，投資人可布局含積量高、價格親民、產業分散的市值型ETF。如國泰台灣領袖50 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00922)，目前單張價格約1.6萬元(1/22收盤價16.76元)，相較台積電單張逾60萬元(1/22收盤價626元)，更能輕鬆入手。

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