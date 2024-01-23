這類ETF包辦跌幅前5名！專家曝最佳買進時間點

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【旺得富理財網 王順泉】本周五(26日)美國將公布聯準會利率決策的重要參考數據PCE(個人消費支出物價指數)，去年12月，美國PCE年增率已降至2.64%。此外，聯準會官員進入1月30日至31日會議前靜默期，近日不會再有官員發表關於利率政策的言論。

去年12月底以來，美國10年期公債殖利率出現一波反彈，自3.8%低檔一路上升至高點4.2%，但本周殖利率從高檔下滑，不少長天期美債ETF上周五跌破季線後，昨天反彈，呈現「破底翻」走勢。

在這波公債殖利率走高期間，美債ETF出現劇烈修正，以近1個月績效表現來看，債券ETF跌幅前5名清一色都是長天期美債，包括00679B元大美債20年 -4.58%、00779B凱基美債25+ -4.35%、00764B 群益25年美債 -4.16%、00931B統一美債20年 -3.86%、00696B富邦美債20年 -3.85%。

這5檔美債ETF，上周五全部跌破季線，但5檔季線也全部都還在上揚走勢。

法人表示，雖然12月CPI意外走高、加上日前有聯準會官員釋出偏鷹派看法，導致公債殖利率反彈，美債ETF出現1個月的下修走勢，不過，今年利率趨勢向下幾乎已確立，是否提前在3月降息，並非關鍵。

根據歷史經驗，在聯準會停止升息、尚未啟動降息的階段進場，往往是債市投資的好機會，法人表示，投資人若趁目前債券ETF下修至季線時逢低布局，既可鎖定相對較高的債息收益率，未來若聯準會開啟降息循環，還能賺到資本利得。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。