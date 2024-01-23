陳吳政油畫個展於台南藏風藝文空間展出至2月1日止

從19年半公營銀行分行經理退休的陳吳政，漂亮轉身成為業餘藝術家，將近16年所創作的油畫作品約60件於台南藏風藝文空間展出至2月1日止，歡迎藝術愛好者前往飽覽難得的藝術饗宴。

自幼即喜愛美術甚至立志成為美術老師的陳吳政，於16年前與女兒一起習畫重拾畫筆，從而展開一趟奇妙藝術之旅。

陳吳政的創作係將他在台灣及國外旅遊及生活點滴融入在創作上，用他的視角演繹出一幅幅的油畫作品，如：氣勢磅薄的玉山、富士山、瀑布﹔人文風采的蘭嶼板舟、土角厝、美濃田園農作、田間牧牛…，綺麗風光的西班牙白色風車、捷克庫倫洛夫之春、新天鵝堡秋景等。

對於人生第一場的個展，陳吳政說，會舉辦這一次畫展的緣起是，去年中秋節前拜訪客戶，客戶都說「你既然學畫學那麼久，為什麼不開個的畫展」。其實一直很猶豫，因為總覺得自己又不是一個有名氣的畫家，又很怕作品不夠成熟，開畫展沒有人來看，會鬧出笑話。所以趁才退休幾天內趕快辦畫展，怕時間久了，被大家遺忘了，找不到人來參觀。指導我16年的廖書賢老師也鼓勵我，所以才相信自己的作品應該還不差，才會有這次的展出。

陳吳政於開幕茶會致詞娓娓道來人生經歷與創作歷程。他出生於文化古都台南，國小畢業因生病回外婆家靜養，國中時期就讀於雲林縣大埤國中，在兩位美術老師黃芳蘭和沈炳煌老師啟蒙下，曾經參加中部五縣市水彩寫生比賽獲得數次佳作，並在雲林縣國中組國畫比賽獲得第一名，那時候就夢想有一天想當美術老師。在老師的鼓勵下，參加新竹師專美術科考試初試也高分錄取，在鄉下那個年代，學校到住家門口貼紅色海報報喜，是非常榮耀的一件大事，但是複試時確被判定色弱，立志當美術老師夢想破滅，從此人生踏上不同列車。

陳吳政表示，台南高商綜商科畢業保送甄試淡江企業管理系就讀，陸戰役退伍後先到台灣中小企業銀行服務半年，再進入中央信託局服務，2007年台灣銀行合併中央信託局，服務迄今至屆齡退休止，共擔任兩行局七個分行，即現在的嘉南分行、北高雄分行、南都分行、永康分行、六甲頂分行、新營分行，又回來永康分行，共擔任19年半的經理職務。就在2007兩行局合併年起才重拾畫筆，和女兒昱岑一起師承廖書賢老師學習油畫。這16年來每個周六上午悠閒地沉浸在繪畫世界，是我倆父女共享親情的歡樂時光，也是彼此疏解工作壓力的方式，我們都樂在其中。

陳吳政油畫個展於台南藏風藝文空間(台南市中西區衛民街67號之1)，開放時間周二至周日12:00~18:00。