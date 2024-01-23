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產壽險一把抓 雄獅集團跨足保經事業

  • 中時即時 黃琮淵
雄獅集團董事長王文傑（中）宣布成立雄獅保經。（黃琮淵攝）
雄獅集團董事長王文傑（中）宣布成立雄獅保經。（黃琮淵攝）

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雄獅集團持續深耕國內食、宿、遊、購、⾏等⽣活產業領域，為滿⾜⺠眾出遊的保險保障需求，今（23）⽇正式宣布跨⾜保險經紀事業，由雄獅旅⾏社成立「雄獅國際保險經紀⼈股份有限公司」，期以提供給旅客更安⼼、安全的全⽅位旅遊保障。

根據交通部觀光署統計，2023年1⽉⾄11⽉國⼈出境⼈次突破千萬⼤關，達1,074萬⼈次，尤其11⽉出境⼈次已恢復⾄2019年同期約81.6％，比率創下疫後新⾼。雄獅集團表⽰，隨著出境旅遊市場復甦，旅客應對於⾃⾝健康及安全更加重視，為避免旅客因不便⽽未投保或保險保障不⾜，導致遭遇突發意外後產⽣龐⼤的經濟負擔，為此雄獅決議獨資成立「雄獅國際保險經紀⼈股份有限公司」，除了既有的旅遊產品之外，進⼀步提供專業的保險服務。

雄獅國際保經董事長陳冠宇指出，由於深刻感受旅客於海外旅遊過程中，⾯臨國外⾼額醫療費⽤、海外急難救援費⽤及旅遊不便費⽤風險，為此雄獅國際保經更應該責無旁貸的負起旅客⼈⾝及財產安全的保險宣導教育，在旅客購買旅遊商品時，同時可透過雄獅國際保險經紀⼈協助旅客規劃投保適合的旅遊綜合保險，針對不同旅遊型態規劃相對應之保險，例如登⼭保險、⾼爾夫球責任險等，提供遊客完整的保險保障。

雄獅國際保經也積極輔導雄獅旅遊業務及導領⼈員取得保險業務員證照，讓旅客出遊玩得更安⼼、放⼼。 陳冠宇舉例，旅客於報名旅遊時，具備保險證照業務⼈員就能以其專業為旅客建議保險相關規劃；旅途中若旅客遇上突發事故，導領⼈員可於現場⾺上提供必要之協助，並且指導旅客申請必要理賠⽂件，以便回台後順利申請保險理賠，旅遊及保險同時服務，這些都是雄獅集團服務的優勢。

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