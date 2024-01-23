《盤中解析》資金快速擴散 日K衝連4紅

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【時報記者王逸芯台北報導】美股在科技股續揚下，四大指數齊揚，儘管只有小漲但足以讓主要指數再創新高，道瓊指數首次突破38000點創高。日韓股市跟漲，台股今(23)日小漲逾40點開出，報在17840.28點，早盤指數越過昨日高點，衝出連4根紅K，往今年高點靠攏，昨日強勢的AI股今日資金擴散到面板、記憶體等族群，盤面持續活絡輪動。

權值股部分，台積電(2330)力守平盤，聯電(2303)開高走低，壓回平盤附近震盪，聯發科(2454)盤下小跌仍站穩短均，但居月線、季線之下，鴻海(2317)在穩健走揚、漲幅一度逾1%。

DRAM族群今日也呈現谷底彈升，南亞科(2408)、華邦電(2344)稍早大漲逾3%，威剛(3260)、旺宏(2337)齊揚。

市場傳出受日本地震影響，偏光板上游材料供應商Zeon產線尚未復工，有機會帶動面板價格上漲，加上元月下旬電視面板報價止跌，面板族群今日強勢點火，友達(2409)開高走高、一度大漲逾6.5%，彩晶(6116)也大漲逾5%，群創(3481)小漲；光電股正達(3149)觸及漲停、達興材料(5234)強勢攻頂。

AI族群在連續飆漲2個交易日後，不少個股估值明顯再次偏高或接近目標價區間，盤中略顯按兵不動，個股跌多漲少，英業達(2356)漲約1.6%，技嘉(2376)下跌約1~2%，緯穎(6669)、廣達(2382)、緯創(3231)暫時翻紅小漲。

神盾家族則續強，神盾(6462)一度大漲逾6%，芯鼎(6695)漲幅逾3%，安國(8054)、安格(6684)、迅杰(6243)等均強勢走揚。

分析師表示，儘管聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號，帶動美債殖利率近期反彈，但NVIDIA、AMD、微軟近期創高，市場對AI樂觀情緒升溫，美股四大指數創新高，加上台積電法說會釋出利多，外資認錯回補台股大買歸隊，大盤收復所有均線，化解技術面轉弱疑慮，技術及籌碼面重新翻多，重回中多格局，指數有望挑戰萬八，故操作上建議順勢進場布局，標的聚焦目前盤面上相對熱門的主流族群如AI、伺服器相關概念股，看好族群漲勢一致下，上漲力道容易延續。