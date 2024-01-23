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《金融》1~2折跳樓價 陸港槓桿型ETF拚反彈

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【時報記者任珮云台北報導】外電引述消息指出，大陸內地政府正考慮多項支持工具，以穩定資本市場運行，包括設立規模約2萬億元（人民幣下同）的平準基金，利用主要來自中國境外機構資金由滬港、深港通投向A股；考量支持人民幣匯率；以及通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司向A股投資至少3000億元。不過，有關政策選項尚未最終確定，最早本周獲批及宣布。

受消息面的機會利好刺激，今早台股掛牌的港股及陸股槓桿型ETF反彈。包括復華香港正2(00650L)、富邦恒生國企正2(00665L)、中信中國50正2(00753L)等。在成交量方面，該3檔ETF成交量都有逾萬張，其中又以00665L最活絡。

自2018年中美貿易戰以來，陸股ETF就呈現階梯式下跌，以復華香港正2(00650L)來看，2018年1月的價格還在43.87元，而到2024年的1月22日，收盤價已經跌到7.16元，等於打了1.63折。

中國國務院在本周一（22日）召開常務會議，會議指出會議聽取資本市場運行狀況與工作內容，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡，大力提升上市公司質量和投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。

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