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復星國際再拋葡萄牙商業銀行持股 料虧2.5億

  • 工商時報 黃欣

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大陸綜合商業集團復星國際23日公布，以每股0.278歐元，較上日折讓3.3％，出售8.46億股葡萄牙商業銀行持股，總代價2.35億歐元，涉及佔目標公司股本約5.60％，完成後，持股量降至20.03％，仍為公司之聯營公司。所得款項淨額約為2.34歐元。

復星國際自去年11月至今年1月期間，曾出售4.31％股份，涉資1.95億歐元，持股量由29.95％降至25.63％。計及2.35億歐元出售，兩次出售合計4.3億歐元，估計將確認的未經審核已實現稅前虧損分別為歐元1.6億元及歐元2.5億元。

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