uTagGo攜手裕隆移動服務 推會員專屬汽車保修

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遠創智慧uTagGo攜手裕隆移動服務事業群，提供會員透過App預約愛車保修服務，最高可享等值6,000元回饋，從車主預約保修的需求開始，後續也希望運用AI技術，提供預測零件保修服務，盼透過uTagGo個人化服務協助大多數車主實現用車更安全的終極目標。

據交通部「自用小客車使用狀況調查報告」，駕駛回家找停車位平均需要花上9.1分鐘，北部人平均更需要花上10.3分鐘才能找到；另外，2022年自用小客車每年平均用於停車、加油、保養等維修總支出需要8.6萬元，其中主要支出為油（燃）料及充電費37,776元，占總支出43.7％，其次便是保養維修費15,529元，占17.9％。

uTagGo App為了解決用路人找車位的痛點，同時還能節省停車及保修費用，除App內建快速搜尋及導航鄰近車位、停車累點還能折抵停車費功能，再與國內擁有最大保修通路的裕隆移動服務事業群合作，遴選兼具技術與服務品質口碑的保修廠，消弭多數車主對挑選保修廠的疑慮，為雙方會員創造多元的用車服務價值，期能為會員在原廠保修外提供更多、更優惠的選擇。

遠創智慧表示，uTagGo積極為車主打造「車生態圈」的個人化服務，先後與縣市政府、停車業者及點數業者異業結盟，提供快進快出的eTag停車扣繳服務，便利車主代扣全台縣市路邊及合作停車場停車費，並推出「減碳車幣」與HAPPY GO點數兌換成eTag儲值金之創新服務。

uTagGo會員點擊App首頁「保養維修」即可顯示鄰近合作保修廠資訊，2024年3月31日前預約成功，還可獲得包括：保修金額10％「減碳車幣」回饋、保修折抵券面額1,000元1張、機油兌換券2張，以及汽油添加劑等好禮，前100名預約更加碼送1,000元停車金，合計最高價值6,000元回饋。

裕隆移動服務事業群說明，旗下歐固德及SAVE保修聯盟長期專注進口車與國產車保修服務，並吸納優質保修廠成立大型的維修聯盟體系，擁有百位專業技師及服務人員，已提供超過20萬名進口車車主完善保修服務，並首創進口車「一廠保修全台服務」；本次與uTagGo合作，編制超過十人以上的專業技術團隊，隨時提供uTagGo會員專業協助。