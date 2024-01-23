《南華早報》：中國秘密實驗室模擬以超音速導彈攻擊美國軍艦

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據法國廣播電台引述香港《南華早報》報導，中國大陸的一個秘密實驗室進行了一次模擬，其中的高超音速導彈和衛星對美國軍艦發動攻擊。 有關這次測試的細節出現在去年12月的一篇論文，其部分內容由在一家研究機構工作的中方科學家劉世昌撰寫。

報導稱，該設施位於四川成都，與中國大陸軍方有聯繫。論文內容細節包括：中國的炮彈從大約 750英里（1207公里）外發射，爬升到120多英里（193.1公里）的高度，然後如雨點般落到美國軍艦上。而海拔100公里的高度，是大氣層與太空的交界。

劉世昌表示，「自古以來，制高點一直是戰爭的關鍵戰術。」「隨著戰爭觀念的演變和技術的進步，太空已成為世界軍事強國激烈爭奪的新制高點。」

報導稱，在電腦模擬中，中國大陸的高超音速導彈得到了位於美國艦艇上方的眾多低軌道電子戰衛星的幫助。這些衛星發現了來自美國艦艇雷達信號，然後發射了類似的信號，以製造背景噪音並幫助掩蓋導彈的位置。一旦導彈到達距目標30英里（48.28公里）以內，「衛星完成壓制任務，彈載干擾器啟動，導彈進行末端機動以進一步突防，直至摧毀目標。」

該論文以美國海軍阿利．伯克級驅逐艦上使用的洛克希德·馬丁公司開發的SPY-1D雷達為基礎，指出美國的探測能力，只需要兩到三顆低軌道衛星就足以攻擊一個航空母艦群。

報導還稱，模擬中使用的高超音速導彈的具體類型尚未確定，但其規定的射程與中國的 YJ-21導彈相似。