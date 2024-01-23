資源循環網絡公告逾1年僅1案通過 環境部這樣回應

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為增加產業期待的資源循環彈性，環保署（現為環境部）2022年頒布「資源循環網絡廢棄物清理計畫審查作業要點」，讓事業單位可以邀集上、中、下游產業鏈，讓廢棄物不再只能降階利用，但至今僅有日月光集團的福雷電子的IC Tray盤再使用一案通過，環境部官員說，部分廠商仍在尋求相關產業鏈，目前還有4至5案有投入意願。

以通過的日月光集團福雷電子，每月使用IC Tray盤量達200噸，日月光集團廠務環工處處長易良翰表示，過去僅能提供予「再利用商」，僅能降階使用、抽絲造粒成後再利用，但透過資源循環網絡計畫，除了審查時間較快外，還能一次審查、簡化行政流程等，挑選出品質較佳的Tray盤後提供給集團內外業者相關使用，其中有9成的Tray盤可再使用，且使用後的強度與原本相差無幾，估計每年可減少1200萬元Tray盤購置費用、每年減碳約5000噸。

環境部資源循環署科長曾志評說，以福雷電子的案例來看，除了本身回收之外，還要再邀集其他廠商共同加入，因此還有再視其他廠商有無意願、需求是否能夠契合，還有法規面責任等，目前有4至5家業者有潛在意願，將透過輔導，讓更多業者加入。

環境部資源循環署署長賴瑩瑩則說，將與廠商多溝通合作，讓事業廢棄物有更多元循環利用模式，並朝高值化使用。