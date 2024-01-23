保時捷全新Macan將發表 副總裁提前揭密

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保時捷將於25日（週四）正式發表全新的純電Macan。這款在全球市場皆有傑出表現的SUV將於新加坡正式揭曉其第二代設計，並同時於官網站進行線上直播。

在全新保時捷Macan舉行全球發表會之前，Style Porsche副總裁Michael Mauer表示：「全新Macan是第一款以保時捷現有產品進行電動化的車款。在我看來，每款新的跑車都必須具備保時捷家族不容錯認的特色，同時也必須能令人耳目一新。」

Mauer除了闡述Macan重新設計這款廣受好評的SUV時所面對的挑戰外，他也深信，在設計時保留視覺上的一致性對保時捷品牌至關重要。並坦言，要在保時捷的「經典」和「創新」之間取得恰到好處的平衡，有時相當棘手。

Macan從內燃機引擎轉變至純電動力，雖為Style Porsche部門帶來挑戰，也同時開啟了新的可能。Mauer說：「符合車輛的技術規格需求是最基本的，這在設計初期進行車輛佈局配置時就已列入考量。各個組件如何配置，影響著車輛是否有正確的基本比例，經典的保時捷『飛躍線（Flyline）』並非用在任何地方都能成立的。」

純電動力帶來設計靈活性的同時也帶來了許多挑戰，Mauer解釋：「移除笨重的引擎後，我們得以強化前廂蓋設計，更具獨特性；與此同時，電池仍然是體積相對龐大的零件，不僅需要許多空間，也影響車身的寬、高比例。

此外，空氣力學設計也是影響純電跑車續航里程的重要因素。」透過設計師與空氣力學工程師的密切合作，純電Macan的風阻係數僅0.25 Cd，成為市場上最流線的 SUV之一。

整體而言，保時捷決定不將電動車型的設計與內燃機引擎車款完全區隔分開，Mauer解釋：「保時捷終究是保時捷，即使是純電的保時捷，依然是同級距中最具跑格的車款。從這個角度來說，我們毋須放棄保時捷的設計DNA。」這位首席設計師也確信，此一信念已充分落實於保時捷第一款純電 SUV的設計中，「第一眼看到全新Macan就能清楚認出這是一部保時捷，更是一部Macan。我們保留了保時捷在這個級距定義出的跑車比例，從裡到外都重新精心設計，讓新車款更運動化、更動感。」