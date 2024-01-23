國產署標售台南地上權土地2年飆1.5倍 遭質疑炒地皮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國產署預定3月標售台南平實營區3,628.06坪建地，每坪底價74.52萬元，比2021年8月脫標的第一筆地上權每坪29.18萬元，飆漲155.38％，業界第一個反應是「太高了吧」，由於該區目前地上權住宅價格平均每坪32萬元，一旦此次脫標，未來推案每坪將從4字頭起跳，被質疑有帶頭炒作的嫌疑。

國產署今年3月11日將標售一批地上權土地，其中有一筆位於台南平實營區的3,628.06坪「商五」土地，底價的總價27.03億元，換算每坪約74.52萬元，格外受到矚目。

南台灣的房產業界看到這個標售底價，直覺反應是「太高了吧」，業界推估，以目前台南平實營區地上權的售價，平均每坪32萬元，如果根據目前的營建成本，加上土地價格，得標建商未來推出的地上權住宅，每坪恐怕得從4字頭起跳，漲幅至少25％。

業界指出，政府一直關注房價問題，但，公部門卻帶頭大幅拉抬土地價格，建商只會陷入兩難，對比同區段2年半前的價格，地上權土地價格足足飆漲155.38％。

國產署是2021年8月開始標售台南平實營區的第一次地上權土地，其中一塊面積1,949.67坪的建地，由三地開發以每坪29.18萬元、總價約5.68億元標得，緊鄰的另一基地2,044.96坪，則由清景麟建築團隊旗下的上維地產，以每坪28.85萬元標下，總價約5.89億元。

第二次標售則是2023年10月，基地面積1,926.32坪的「商五」土地，由三地開發以每坪59.30萬元標得，總價約11.42億元。

目前，台南平實營區的第一個地上權建案三地開發「艾美新時代」，已在2023年4月底開賣，2023年10月完銷，上揚國際建築團隊總經理孫光吉表示，「艾美新時代」平均成交價大約每坪32萬元，大約是區內所有權住宅的60多％，因為平實營區的一般住宅大樓已經上看每坪5字頭了。

孫光吉指出，平實營區第二個地上權住宅「清景麟夢公園」，在2023年7月動土之後，近期內將正式開賣，293戶的地上權宅，每坪開價36到42萬元。

他說，由於平實營區是台南東區的蛋黃精華區，區域生活圈擁有南紡購物中心、國賓影城、高雄榮總台南分院等，距離國道一號，開車只有3到5分鐘，距離南科大約15分鐘，生活機能完善、交通便利。

至於第三個地上權建案，三地開發董事長鍾育霖表示，以每坪59.30萬元標得的平實營區的1,926.32坪「商五」土地，規劃興建2房和3房的「艾美新時代二期」地上權住宅，初步預定今年第三季開賣。