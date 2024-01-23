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大陸擬擴大取消ECFA優惠！機械業剉咧等？ 工具機公會發聲了

  • 中時即時 吳靜君
工具機公會理事長陳伯佳(圖／吳靜君攝)
工具機公會理事長陳伯佳(圖／吳靜君攝)

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中國大陸研擬擴大ECFA關稅優惠項目，甚至可能擴大到機械業，工具機公會理事長陳伯佳表示，本來企業就希望不要有太多障礙，希望可以延續，讓產業布局可以取得平衡點。

對於擴大取消，陳伯佳表示，大部分工具機設備廠商來說，已經沒有享受到關稅優惠，所以對於關稅大幅增長，應該不是事實，還是以WTO產品類別有不同關稅，會有影響是零組件的廠商，還是要持續觀望受到產業影響多少。但是陳伯佳希望，不要有太多貿易障礙，對於產業布局比較好，有生產基地在大陸或者已在東協布局的廠商，影響是有限。

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