苗栗三灣4.6度創入冬最低溫 全台「凍番薯」一路冷到明晚

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今年入冬以來最強寒流發威，全台急凍，中央氣象署指出，今（23）日清晨在苗栗三灣出現4.6度，是2023年入冬以來本島最低溫，今日整天一路冷到明晚，北台灣低溫下探6度，其他地區在10度左右，另北部1000公尺以上、其他地區2500至3000公尺以上高山有降雪機會。

氣象署預報員朱美霖表示，今日華南雲雨區東移，台灣上空雲系厚實，全台幾乎有雨，鞍部、玉山、馬祖也有固態降水或降雪發生，今晨連江東引1.5度、馬祖1.7度，本島最低溫出現在苗栗三灣4.6度，中部以北、金門約4到8度，南部、東部、澎湖約8到10度，台東11到12度，全台嚴寒。

朱美霖說，今天一整天到明日清晨都非常寒冷，白天溫度回升不明顯，高屏以北到宜蘭、花蓮約8到10度，尤其北台灣最低溫下探6度，馬祖、金門約6到10度。氣象署上午針對全台21縣市發布低溫特報，除了澎湖以外，其他地區可能有10度以下低溫，一路冷到明天晚上。

至於降雨方面，朱美霖表示，今晚水氣減少，明日剩下北部、東部、中部山區等迎風面有局部零星雨，周四到周六水氣更少，基隆北海岸、大台北山區、東部有局部零星雨，西部多雲到晴。周日到下周一迎風面雲量增加，東部、北部山區偶雨。

朱美霖說，周四寒流減弱，但清晨依然寒冷，受輻射冷卻影響，白天太陽照射各地溫度回升，以北台灣為例，周四約14到16度，周五、六約18到20度，民眾須注意日夜溫差大。