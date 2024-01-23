台鐵「西拉雅號」彩繪像鳥擊血跡？ 觀光署這樣回應

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交通部觀光署與台鐵公司合作推出西拉雅號彩繪列車，外裝以數位3D編織元素為設計，今（23）日起行駛於嘉義、屏東區間，但鐵道迷認為，車頭設計猶如鳥擊之後的血跡，不吉利。觀光署強調，對於西拉雅族文化及傳承均十分尊重與認同。

觀光署指出，台灣燈會在台南為國旅引客，此次「西拉雅號」列車是鐵道界的稱呼，對於西拉雅族文化及傳承均十分尊重與認同，尤其在製作有關西拉雅族文化的影片及圖書時，加強與族人溝通並邀請西拉雅族的學者來協助審核。近年來也積極協助西拉雅部落共同發展部落美食、工藝及部落觀光的推展。

「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車設計者Akibo表示，這一次西拉雅號毛衣設計，有象徵台灣燈會光芒的放射線圖案、有烏山頭水庫的櫻花、有開心過年的笑臉，還有一個大大的愛心寫著I Love TAIWAN，藉著年節把大家愛台灣的心串在一起。

Akibo說，這些毛衣圖案都是用3D軟體一針一針編織出來的，彩繪列車的視覺上非常細緻、擬真立體。至於車頭採用光芒圖案配上溫暖粉紅色系，希望各界朋友不要誤會。

觀光署表示，此次與台鐵公司合作「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車，主要目的是要歡迎大家來搭乘參觀台灣燈會在台南，期待大家共同欣賞美麗的3D編織，更重要的是要歡迎遊客到訪位於官田的西拉雅國家風景區管理處。