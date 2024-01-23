西拉雅號彩繪列車台南啟航 大批鐵道迷現場先睹為快

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「SIRAYA西拉雅號」主題彩繪列車23日在台南火車站啟航時，吸引大批鐵道迷到場先睹為快。應邀出席的台南市長黃偉哲期許，未來西拉雅號列車能夠持續奔馳在嘉南平原與南部地區，藉此讓更多外地朋友對於台南的人文薈萃與歷史風情，有更深入的認識及瞭解。

交通部觀光署與國營台灣鐵路公司攜手合作的主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」，今天在台南火車站舉辦啟航儀式時，交通部觀光署副署長林信任、台鐵公司副總經理劉雙火、西拉雅國家風景區處長徐振能等貴賓，都到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，今年適逢台南400的里程碑，下周即將迎來2024台灣燈會啟燈，感謝交通部觀光署及台鐵公司攜手合作，共同推出「SIRAYA西拉雅號」主題列車響應2024台灣燈會，未來西拉雅號將行駛於嘉義、台南、高雄、屏東等城市，歡迎民眾搭乘火車前來台南觀賞台灣燈會，提前感受過年的歡樂愉悅氛圍。

黃偉哲還說，西拉雅號紅白相間的圖案設計引發網友熱議，每個人都有不同的想像力，他個人覺得圖案宛如在這冷冷的春冬季裡，穿上保暖的毛衣，相當漂亮討喜，且塗裝引起民眾好奇，更可吸引民眾注意。

設計西拉雅號彩繪圖案的台南藝術家AKIBO李明道認為，西拉雅號的任務，是在春節期間疏運在南部的旅客，也要帶大家到台南一起賞燈，所以在這個寒冷的冬天，他就想到要幫列車加上一件溫暖的毛衣，視覺上有溫暖的感受，也要溫暖每一位旅客的心，剛好啟航儀式也碰到最冷的冬天，呼應要給大家溫暖的感受。

李明道還說，此次的圖案有象徵台灣燈會光芒的放射性圖案，也有烏山頭水庫的櫻花、有春節期間開心的笑臉，還可以看到一個大大的愛心，上面有「I LOVE TAIWAN」，希望春節期間藉由列車將大家對台灣的愛串連起來，也希望大家可以一起帶著心愛的人來搭乘西拉雅號，感受愛與溫暖。

李明道強調，有些網友看到車頭像是「鳥擊」，這是因為大家看到畫素模糊的情況，歡迎大家來搭乘西拉雅號，現場感受用3D做的毛線編織立體且細緻的質感。