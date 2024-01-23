長榮機師擬春節罷工 旅行公會批不顧大眾權益、籲提前1個月預告

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長榮航空機師順利取得罷工權，擬在農曆春節前後發動罷工，恐影響過年出遊。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會今（23）日發布聲明，批評機師為爭取自身利益，不顧及消費者、旅行業與社會大眾的權益，呼籲航空工會可以預告1個月以後的罷工來達到訴求。

該聲明指出，春節過年是所有消費者出國的高峰期，消費者至少2個月前就已經決定過年的旅遊行程，甚至開了機票、付了團費，準備在春節假期帶家人出國渡假；現在卻因為機師要爭取自身的利益，完全不顧及消費者、旅行業還有社會大眾的權益，將個人利益建立在危害其它人的權益之上。

該聲明表示，數年前的無預告期罷工徹底讓消費者憤怒與失望，也造成巨大的損失，眼看又要重演這種不道德及極惡劣的罷工方式，完全不顧及善意第三方的消費者，旅行商業同業公會給予嚴厲的譴責。

旅行公會全聯會呼籲，航空工會可以預告1個月以後要罷工，來達到訴求，以減少傷害，理由有3點，第一，若1個月前預告罷工日期，消費者將不會預訂該期間的機票將優先選擇其他航空公司，不只讓公司減少機票收入，還增加飛機停留在地面的成本，對資方而言是相當沉重的損失。

第二，國際各國對於罷工預告期限制也多採一定期間以上的預告期法規限制，尤其對如航空運輸為必要公益事業的罷工限制，更有需維持基本運能的要求。罷工預告期是對消費者的仁慈，讓消費者在面臨航空公司罷工，有機會做較好的行程安排，也是給政府及勞資三方更多的談判空間，更有利於達成勞資雙方共識。

第三，預告期一個月以上的罷工，對消費者的權益影響較小，將較容易得到消費大眾的認同，同時一樣造成航空公司全面的損失，實質達成罷工目的，對勞方也是有益的。盼主管機關、地方政府以及勞資雙方，審慎思考協商。