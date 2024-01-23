春節試手氣！ 台中百貨龍年福袋1／25起開賣

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許多人喜愛在農曆春節期間買福袋、試試手氣，台中市各大百貨也應景的推出龍年福袋，新光三越初一福袋將於25日開搶，標榜每份皆含4000元以上商品，還有機會抽價值51萬元的1克拉鑽戒；台中大遠百千元福袋29日起開賣，頭獎為價值6萬6000元商品券。

台中市西屯區堪稱百貨戰場，新光、大遠百力拚銷售額，新光在龍年推出「龍來好運福袋」及「迎春福箱」，分別於1月25日及29日早上10點開賣，其中福袋須扣APP100點及1000元現金可預購，限量300個；福箱則須扣100點APP點數及現金3000元，限量200個。

業者指出，今年福袋特別以環保再生材質製作，還推出可折疊、收納的肩背提袋，搭配文創插畫家小虎的醜Q龍龍，相當活潑生動；購買福袋或福箱者可於大年初一參加抽獎，最大獎為價值51.7萬元的1克拉鑽戒，另有市價37.2萬席夢思床墊及18.98萬運動舒眠椅，總獎金290萬元，較去年增加10％。

台中大遠百千元福袋則預計1月29日至2月9日開賣，只要持單筆消費滿888元的發票、加上1000元現金及HAPPY GO卡，即可購買新春福袋並獲得1張抽獎券，大遠百將於大年初一抽出福袋獎項，頭獎為商品券6萬6000元，另有2萬5000元至5000元不等商品券，標榜中獎機率最高。

台中廣三SOGO則在1月27日開賣春節福袋，扣60點點數及1680元現金即可購買，限量300份，內含市價6800元以上產品，還有機會於大年初一抽市價24萬8800元鑽戒及價值3萬元的掃地機器人的禮品。