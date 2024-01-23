雄獅集團成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」 跨足保險經紀事業

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雄獅集團持續深耕國內食、宿、遊、購、行等生活產業領域，為滿足民眾出遊的保險保障需求，23日宣布跨足保險經紀事業，成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」，期提供給旅客更安心、安全的全方位旅遊保障。雄獅國際保險經紀人股份有限公司 鈃記資本額3,000萬元，由陳冠宇任董事長，主要營運模式為提供旅客產險、壽險等全方位保障。

根據交通部觀光署統計，2023年1月至11月國人出境人次突破千萬大關，達1,074萬人次，尤其11月出境人次已恢復至2019年同期約81.6％，比例創下疫後新高。雄獅集團表示，隨著出境旅遊市場復甦，旅客應對於自身健康及安全更加重視，為避免旅客因不便而未投保或保險保障不？，導致遭遇突發意外後產生龐大的經濟負擔、增加社會成本，為此雄獅決議獨資成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」，除了既有的旅遊產品及旅責險之外，進一步提供專業的保險服務。

雄獅國際保經董事長陳冠宇指出，國人赴海外旅遊過程中，面臨國外高額醫療費用、海外急難救援費用及旅遊不便費用風險，雄獅國際保經除將負起旅客人身及財產安全的保險宣導教育，在旅客購買旅遊商品時，同時可透過雄獅國際保險經紀人協助旅客規劃投保適合的旅遊綜合保險，針對不同旅遊型態規劃相對應之保險，例如登山保險、高爾夫球責任險等，提供遊客完整的保險保障。雄獅國際保經也積極輔導雄獅旅遊業務及導領人員取得保險業務員證照，讓旅客出遊玩得更安心、放心。

陳冠宇舉例，旅客於報名旅遊時，具備保險證照業務人員就能以其專業為旅客建議保險相關規劃；旅途中若旅客遇上突發事故，導領人員可於現場馬上提供必要之協助，並且指導旅客申請必要理賠文件，以便回台後順利申請保險理賠，旅遊及保險同時服務，這些都是雄獅集團服務的優勢。

在歲末年終之際，雄獅集團董事長王文傑、雄獅國際保經董事長陳冠宇、新光人壽董事長魏寶生、南山人壽董事長尹崇堯共同捐贈財團法人台灣關愛基金會，善盡企業社會責任。