輝達股價創新高 AI上演慶祝行情 這些台系順風股噴一波

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【旺得富理財網 黃順德】外資上周大買台股，帶動加權指數V彈，市場買盤聚焦電子股，其中以AI概念股最受注目，加上輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳無預警來台，更是激勵相關類股上演慶祝行情。

摩根士丹利、摩根大通、高盛、野村證券等外資券商紛紛唱多AI，最新投資報告都正面看待AI發展，看好AI伺服器高速成長，將帶動產業高速成長，相關台廠可望受惠。

黃仁勳概念股包括台積電（2330）、研揚（6579）、研華（2395）、宜鼎（5289）、華擎（3515）、華碩（2357）、技嘉（2376）、鴻海（2317）、英業達（2356）、和碩（4938）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等。

其他AI供應鏈還有台達電（2308）、日月光投控（3711）、欣興（3037）、信驊（5274）、微星（2377）、京元電子（2449）、力旺（3529）、聯發科（2454）、景碩（3189）、健策（3653）、建準（2421）等。

本土投顧指出，市場對於美國聯準會（Fed）降息的速度和幅度不若先前樂觀，儘管基本面受到AI股價激勵，惟資金面包括外資後續是否受Fed利率決策影響改變對台股的買賣超，都有待觀察。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。