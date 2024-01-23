輝能全球首座Giga級固態鋰陶瓷電池超級工廠開幕

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輝能23日舉辦桃科廠開幕，包括經濟部主秘楊志清、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、以及桃園市長張善政均出席。輝能創辦人暨執行長楊思枏表示，接下來輝能將在世界各地推廣桃科廠的成果，加速實現固態電池產業化的腳步，協助各國車廠和和政府邁向淨零排放的目標。

開幕典禮還邀請了法國敦克爾克市訪團，以及輝能的電動車產業策略合作夥伴，包括Mercedes-Benz、南韓浦項鋼鐵、德國FEV、法國Arkema和台法合作銀行。

按照規劃，輝能自2024年起將能由桃科廠出貨給全球車廠客戶，而輝能也已在2023年底開始於桃科廠製造電動車用的大容量固態電池，並於活動現場展示了由新廠生產的106Ah車用高矽負極級固態電池。這座超級工廠不僅可作為輝能科技能達到規模化量產的最佳證明，更是輝能未來全球擴張的工廠設計原型，特別是法國敦克爾克超級工廠。在桃科廠區啟動初期將先啟用0.5GWh，隨後將視市場需求擴充至滿載產能2GWh，最多可供應2.6萬台電動車。隨著生產規模的提升，輝能可為觀音地區創造最多1200個工作機會。

輝能桃科廠的單位產量可達到原本的2.6倍、電池組板速度拉升為2倍，且實現了以濕式連續塗佈法製造固態電解質的技術，無注液、排氣等製程，提升效率與品質的同時更能降低製造成本。輝能成功突破固態電池一直以來在量產性與經濟性上面臨的挑戰，達到規模化後製造成本便可降至與主流電池相同等級。