陸農業部：今年著力增強脫貧地區和群眾內生發展動力

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大陸農業農村部副部長鄧小剛23日在國新辦介紹2023年農業農村經濟運行記者會上表示，2023年推動脫貧攻堅成果持續鞏固拓展，脫貧地區農民收入增速繼續高於全大陸農村平均水準，強調今年將聚焦「守底線、增動力、促發展」，在守牢不發生規模性返貧底線的基礎上，從抓監測幫扶守底線、提升產業就業增動力與政策落實促發展等3方面，來集中更多資源，著力增強脫貧地區和脫貧群眾內生發展動力。

具體方面，鄧小剛表示，第一方面是抓監測幫扶守底線。健全防止返貧動態監測和幫扶機制，推廣使用大數據預測預警手段，將存在返貧致貧風險的農戶及時識別，納入監測對象。對有勞動能力的監測戶，至少落實一項開發式幫扶措施，對沒有勞動能力的監測戶，做好兜底保障。對存在因災返貧風險的農戶，符合條件的先行落實幫扶措施。

第二是注重產業就業增動力。產業方面，大陸中央財政銜接推進鄉村振興補助資金用於產業發展的比例保持總體穩定，分類指導幫扶產業發展，鞏固一批、升級一批、盤活一批、調整一批，推動產業提質增效、可持續發展。健全鄉村產業聯農帶農機制，讓脫貧群眾更多分享產業增值收益。

而在就業方面，深入展開防止返貧就業攻堅行動，加強東西部勞務協作，用好就業幫扶車間、公益性崗位、以工代賑等管道，確保脫貧人口務工就業規模穩定在3000萬人以上。

第三方面則是抓政策落實促發展。組織展開鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接考核評估，統籌好東西部協作、中央單位定點幫扶、駐村幫扶和社會力量幫扶等各類幫扶資源，並抓緊研究謀劃過渡期後的具體制度安排，研究推動防止返貧幫扶政策和農村低收入人口常態化幫扶政策銜接並軌，推動建立欠發達地區常態化幫扶機制。

此外，在糧食生產方面，鄧小剛也表示2023年糧食產量1兆3908.2億斤，比上年增加177.6億斤，再創歷史新高，連續9年穩定在1.3兆斤以上。