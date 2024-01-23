智能溫室補助開跑 農友進入智農新時代

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農業部農糧署表示，113年度「智能防災設施型農業計畫」即日起接受申請，受理採隨到隨辦方式辦理，申請方式請洽詢各地農會、公所及種苗產業公協會等執行單位，或至該署全球資訊網（https://www.afa.gov.tw/）「溫網室設施補助專區」項下瞭解更多資訊。

農糧署說明，為提升防災生產效能及農業經營效率，節省農業人力成本，朝向自動化生產目標，自112年起獲得行政院支持推動「智能防災設施型農業計畫」，輔導蔬果、花卉及種苗等產業轉型精緻化生產，推動現代化溫網室生產設施，補助興設加強型水平棚架網室、簡易式塑膠布溫網室、結構型鋼骨溫網室等3種設施，按不同類別，西部地區每公頃最高補助750萬元，東部及離島等偏達地區每公頃最高補助900萬元。

同時也補助溫室內智能化、自動化環境控制設備，如環控系統、自動化養液供應、微霧降溫、光控內外遮蔭及天窗等設備，提升農業防災與調適能力，優化生產環境，並創造作物適宜成長環境，達到產期調節、周年生產目的，穩定農民收益，並促進農產業發展。

農糧署進一步表示，在全球極端氣候強度與頻度不斷上升趨勢下，農業受天候、地力、病蟲害等因素影響，容易導致農產品歉收及品質下降。為因應氣候變遷帶來的衝擊，自106年起推動「設施型農業計畫」，積極輔導農民興建結構加強型溫網室，保護作物抵禦外在氣候環境，推動至今已達2,162公頃，有助於結合有機或產銷履歷等生產模式，帶動友善環境耕作，提升農產品品質及穩定供貨，鼓勵露天蔬果栽培農民轉型精緻化設施農業，建立優質安全農產品生產體系，共創臺灣農業升級與加值。