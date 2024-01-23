太魯閣春節推3路線遊園專車 乘客免費搭！低碳又省錢

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太魯閣國家公園是春節假期走春熱門景點，因人潮眾多，台8線中橫公路富世到天祥間，將於農曆初二到初四實施交管，每天上午8時到下午3時，以每2小時放行10分鐘管制；太管處同步推出3條遊園專車，遊客能在新城車站轉搭專車免費接駁，推低碳旅遊，暢遊各景點。

太管處指出，中橫公路蜿蜒曲折，尤其太魯閣閣口到天祥間是峽谷路段，狹窄處會車困難，考量春節是國人出遊旺季，為免大量人車塞爆中橫公路，邀集監理、公路、警方、縣府等相關單位研商後，將於2月11日至13日（初2到初4）實施中橫交管、園區遊憩據點免費接駁等措施，推行國家公園低碳旅遊。

太管處表示，太魯閣遊客中心到天祥間，免費遊園專車，有3條路線，「藍線」遊客中心至天祥全程線，不停靠布洛灣；「紅線」遊客中心至布洛灣線區間線；「綠線」布洛灣至天祥區間線。

發車時上午8時至下午2時，沿途停靠砂卡礑、布洛灣、燕子口、九曲洞、綠水、長春祠等景點，遊客可以在任何停靠站自由上下車，從各站可以延伸走訪砂卡礑步道、布洛灣吊橋、太魯閣峽谷、綠水步道、白楊步道等，民眾可視預計停留時間長短自由搭配不同路線。

太管處已協調公車業者，遊客可搭乘台鐵及北花線客運，或駕車到新城火車站下車，換搭花蓮客運、太魯閣客運302線及台灣好行至太魯閣線至太管處遊客中心換搭遊園專車。

遊園專車行駛期間，將於太魯閣及天祥2端同步實施機動交通管制，東端管制點台8線185.4公里太魯閣富世村路段，西端則在台8線167.1公里天祥路段，管制時間上午8時至下午3時。太魯閣富世村管制點現場將視車流狀況採機動管制放行，而天祥管制點則於9時、11時、13時放行10分鐘。至於大型車輛、遊覽車或營業車團體遊客，則可到太魯閣富世村管制點機動放行。

太管處各遊客中心及管理站，除夕（2月9日）休館外，2月11日至13日（初二至初四）提早開館。其中太魯閣遊客中心、布洛灣管理站、天祥管理站將提早於上午8時開館，布洛灣吊橋則於8時30分開放入場。