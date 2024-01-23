新北美容護膚店被控詐騙4千萬 受害者逾120人泣訴「年關難過」

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「投資詐騙層出不窮」、「百姓難過年、要求履約保證」，30多位民眾今出面控訴在土城、三峽都有店面的時尚美學館項姓負責人，號稱投資公司可獲6成高利潤， 1月中卻惡性倒閉，「假投資、真詐財」，逾120人被害者，未料護膚消費變貸款人頭，遭詐騙金額超過4000萬元，其中一名被害人甚至被詐騙800萬元，大嘆年關難過，三峽警分局已成立專案小組受理報案，並報請新北地檢署指揮偵辦。

國民黨新北市議員林金結、林國春今在新北市議會舉辦記者會，幫被害人發聲，林金結說，受害者都是年輕的先生、小姐，只是單純去護膚店美容，殊不知店家卻用詐騙方式，引誘消費者投資甚至借款，提醒民眾勿以為到美容店就不會被詐騙，因為政府已經無能無力防詐，認為類似詐騙案如繼續發生，打詐的數位發展部可以自動消滅，由民代來做即可。

林金結分析此詐欺案共分5種類型，第一型，完全不知道自己被辦理了貸款，收到支付命令才知曉，至今還需跟銀行釐清各種文件；第二型以投資詐術欺騙辦理貸款，受害金額從50到800萬元不等，前幾期由護膚店繳交分期貸金，後幾期沒繳，利用催繳與執行的空窗逃走；第三型貸款購買販售課程分期付款，卻趁不注意也讓客戶簽下信貸文件；第四型貸款購買販售課程分期付款，尚未使用額度從數萬元到10多萬元不等；第五型在護膚店以現金預繳課程費用。

被害人說，報案後才知道簽署的是買賣合約書非投資合約書，也不知道自己有向融資公司申請貸款，從頭到尾都未接獲融資公司通知卻被催討貸款，讓他們生活陷入恐慌，睡不安穩，批融資公司審核機制鬆散。

林國春希望中央不要裝聾作啞，應要求檢察長，請襄閱主任檢察官指揮偵辦去追查負責人的金流並進行財產假扣押，以保障被害人權利，並希望檢警將融資公司負責人以涉犯偽造文書與詐騙罪的共犯偵辦。

林金結也籲政府出面幫助受害者止付後面的無效貸款，並加強稽查融資機構的借貸程序，避免被不肖者利用，造成社會上更多的詐騙事件。

新北市消保官鍾佳儒表示，得知後立即發動行政調查，會找融資公司調查協調，被害人如尚未使用到商品，會先請融資公司暫停催款及針對未使用到商品做止付，已使用美容商品可透過消費爭議申訴管道，與融資公司協商少繳。

項姓負責人電話則未接電話。