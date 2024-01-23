晶華「年貨一條龍」住房專案 搭接駁車逛商圈再贈七大年禮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全台規模最大、名聲最響亮的「2024台北年貨大街」，將於1月26日至2月8日熱鬧登場。為了積極推廣城市觀光與地方文化，台北晶華酒店攜手台北迪化商圈發展促進會及臺北市商業處，共同推出「晶華年貨一條龍」住房專案。入住房客將可搭乘「台北年貨大街接駁車」拜訪七大年味商圈，再循著遊逛地圖品嚐在地美食與名產，深刻感受台北年味的獨特風情，最後再把商圈特色禮品帶回家。專案價每晚8,600元起，含CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐，購買高鐵車票再享7折優惠。

「晶華年貨一條龍」住房專案規劃拜訪的年味商圈包括擁有豐富文化底蘊的台北迪化街商圈、以生鮮漁獲與熟食佳餚聞名的榮濱商圈、提供各式美妝生活百貨與手工藝材料的台北後站商圈、匯聚年節禮品與美食的華陰街徒步區北車商圈、提供多元商品與娛樂活動的台北地下街，以及展現台灣美食小吃文化的寧夏夜市商圈、艋舺夜市商圈等，活動專屬的「台北年貨大街接駁車」可供採買年貨的民眾免費搭乘，讓房客輕鬆辦年貨、自在體驗台北的年節風情。

除了體驗各大商圈的年節特色氛圍之外，晶華也為房客準備了獨一無二的「晶華龍厚禮」，內容來自七大年味商圈，豐盛的品項包含爽脆刷嘴、香脆可口的「布田食品．古早味花生糖」，金黃香酥、帶有酸甜滋味的「福田一方．鳳梨酥」，薄脆輕甜、令人回味無窮的「三仁食品．香脆杏仁豬肉紙」，以及富含濃郁香料風味、可以在家輕鬆熬煮的「黃長生藥行．熱紅酒香料包」等，房客不僅能品嚐到各商圈的代表美食，更能親臨深受商圈的年節風采。

臺北市商業處舉辦的「2024台北年貨大街」，是以「年貨一條龍」為主軸，串聯網購、採買、享樂等過年必備三大元素、提供一條龍式的服務。值得一提的是，今年的活動場地還擴展至涼州街，並以四座超大型龍造型氣球和千顆燈籠點綴整條街道，營造濃厚的年味氛圍。另外，每年廣受歡迎的「共創燈籠」，是由在地組織、民意代表和當地小學學童參與，共同繪製燈籠，點亮整條迪化街，為年貨大街增添繽紛光彩。