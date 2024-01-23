吐瓦魯大選後與我斷交？ 外交部：經查屬個人言論

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諾魯共和國日前才和我國斷交，不久後隨即傳出吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）指在26日大選後恐跟進諾魯。對此，外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉23日表示，經查後，吐國政府第一時間向我方澄清，此言屬潘恩鈕個人評論，且是聽別人說的，並非政府立場，強調會堅定與我國邦誼。

陳俊吉於23日外交部例行記者會上作出上述表示。他並提到，我方會繼續關注吐瓦魯大選，我駐吐瓦魯大使館也會持續與吐國高層保持聯繫。

此外，外交部政務次長田中光以總統特使身分率團出席友邦馬紹爾群島共和國新任總統海妮（Hilda Heine）及內閣部長宣誓就職儀式，並與與外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）雙邊會談。外交部轉述，馬方多次就近期諾魯與我國斷交一事表達深切遺憾，強調馬國永遠與台灣同一陣線。

外交部說，田中光代表我國政府及人民向海妮總統及馬國新政府致祝賀之意。在22日典禮中，馬國逐一宣讀各國元首賀詞，依序為我國、帛琉、密克羅尼西亞、日本、美國。總統蔡英文賀詞宣讀後，獲得全場熱烈掌聲。

就職典禮後，田中光晉見海妮總統遞交特使國書，並轉致蔡總統親簽賀函。他並表示，台灣與馬紹爾群島近期均順利完成選舉，為共享民主、自由價值的友邦；感謝馬國長期在國際場域支持台灣國際參與，將持續拓展並深化兩國合作領域。海妮則強調，台馬兩國建交26年，雙邊關係歷久彌新；感謝台灣一路相挺，協助馬國推動農業、醫衛、基礎建設、婦女賦權等各項有利民生福祉的合作計畫，並特別感謝台灣在疫情期間與馬國並肩防疫，充分彰顯Taiwan can help的良善精神。台馬兩國共享南島文化遺產，情同手足，馬國新政府珍視兩國情誼，將持續堅定支持台馬邦誼。

多位太平洋島國領袖及理念相近國家代表團也出席就職典禮，田中光並代表蔡總統一一致意。

田中光另於22日下午出席我國捐贈馬國60噸白米移交儀式，並與馬國內政暨文化部長賈思博（Jess Gasper Jr.）及馬國各環礁地方政府市長共同見證台馬糧食安全合作成果。