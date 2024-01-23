醫療、戶外、軍工新單發酵 八貫、鼎基、南良營運動能添力

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伴隨醫療、車用、航太、戶外、軍工等利基新單佈局發酵，南良（5450）及TPU(熱塑性聚氨酯)專業廠鼎基(6585)、八貫(1342)陸續有新品推出，出貨、收益動能受惠看好。

南良以專業高分子和高彈性發泡技術等高科技功能性複合材料為主，也是美國原料大廠杜邦指定的亞洲合作夥伴。伴隨安全防護市場、戶外運動休閒市場需求回到健康水準，帶動高分子彈性體發泡複合材料、特殊紡織防護用品及材料出貨動能，提振台灣、東莞生產基地產能稼動率。

南良目前終端品牌廠商去化庫存腳步已逐步告一個段落，安全防護市場、戶外運動休閒市場需求穩定成長，營運動能添力。股價在營運轉機題材、特定買盤青睞進駐，強勢亮燈漲停。

強化營運利基，鼎基瞄準醫療、車用、防爆等耕耘佈局告捷報喜。醫療客戶訂單穩健往上，且四年長約到手，2024年出貨金額估有望年增三成；車用產品動能明顯轉強，2024年持續看好；防爆、防彈產品，賣場、藥局等訂單力道也不錯。

八貫主攻軍工、航太，首季軍工新品有望開始大量出貨；減重版逃生滑梯、ICU新款病床等新產品將也挹注動能。2024年軍工產品成長約達55％；航太產品年增三成，樂觀看待全年獲利成長優於營收表現。

分析師指出，鼎基2023年前三季EPS4.07元；推估第四季EPS有機會達2元表現，全年EPS上看6元水準。八貫2023年前三季EPS5.68元，預期2023年EPS約逾7元水準。現金殖利率、營運展望聯袂受關注。