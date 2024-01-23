《金融》2023外資最愛亞股 日股有4大亮點

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【時報記者任珮云台北報導】日股開年衝上近34年新高，國內最大日股基金「元大日本龍頭企業基金」市場關注度持續升溫，規模突破新台幣400億元。針對日股投資熱潮，元大投信邀請東京證券交易所香港代表處首席代表松本偉作來台，從東京證交所角度指出日股投資四大亮點，在政策積極、企業獲利創高等多面向利多帶動下，衝新高行情可望延續。

據Bloomberg統計，2023年外資買超日股近300億美元，為亞洲股市之冠；2024年以來至1月12日當周，再買超103億美元，同樣為亞股第一。且就算經過2023年的大漲，最新1月美銀全球經理人調查認為「作多日股」達擁擠程度的比例，依舊只有7%，大幅低於作多美國7大科技股(Magnificent Seven)的52%，顯示日股不僅是現階段全球資金首選，更具備極大潛在加碼力道。

元大投信董事長劉宗聖表示，現階段日股具備轉機向上投資價值，除了日圓相對弱勢有利日本製造業回流及發展，東京證交所改革、日本NISA（小額投資免稅制度）推動，以及外資積極流入等利多，均助漲日股表現，日經225指數、東證指數相繼突破自2023年6月以來整理區間，即反映日股轉型成功，持續吸引資金。

松本偉作則以東京證交所角度，指出現階段日股四大投資亮點，包括一、上市公司強化資本效率，現階段已公布改善計畫的企業中，有47%同時揭露英文版，積極引導國際資金流入；二、預估2024財年上市企業獲利將創下歷史新高，基本面提升將成為股價動能；三、企業展開解除交叉持股等行動，可望提升公司治理；四、新NISA推動存款進入股市，加大內資參與力道。在多面向利多帶動下，日本股市將持續受到投資人高度關注。

元大日本龍頭企業基金研究團隊說明，2023年弱勢日圓帶動「日本製造」全面復興，看好在競爭力升級下，日股龍頭企業有望維持獲利動能。未來美國若如市場預期採溫和降息，可望有利日股進入下一波股、匯雙漲主升段。而鼓勵日本國人投資日股的新NISA，日本政府預估潛在資金流入將從2023年的3.3兆日圓，成長至2027年的56兆，統計目前NISA內資主要流入類股為製造業（占比50%）、金融保險（占比20%），與元大日本龍頭企業基金現階段主要布局方向一致，投資人可藉此緊密參與日股行情。

元大投信表示，目前國內投資人主要持有台股資產，日股重返新高行情創造跨國股票配置契機，元大日本龍頭企業基金瞄準日本指標企業成長力，新增日圓、美元級別分別貼切反映日圓計價成分股走勢變化，以及於美元對日圓歷史區間相對高點用美元計價進場日股，投資人可依自身資金規劃，透過適合的計價幣別進行投資。