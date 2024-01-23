地緣政治衝突、下游需求支撐 EG、PTA行情穩步推升

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地緣政治衝突會影響EG（乙二醇）進口數量和節奏，加上油價、乙烯原料震盪墊高，支撐大陸EG價格上行利潤有所修復；PTA也因產業鏈矛盾不突出，聚酯及下游需求端仍有一定韌性，近期終端表現明顯超預期，供需面有一定支撐，預計節前維持區間震盪。

伴隨持續去庫，加上進口供應預期下調，有利行情走堅推進。台化（1326）、南亞（1303）、東聯（1710）、中纖（1718）營運疏壓加分。

分析師表示，2024年EG供需結構改善成為市場共識，大陸新一期港口庫存持續去化，社會庫存依舊高位維持中性。目前聚酯負荷高位仍可維持，終端開工也存在一定韌性，需求端表現持續超預期，而近期部分船隻到港仍有延誤，庫區出貨量維持在偏高水平，港口顯性庫存可望繼續去化。

中期來看，聚酯原料端供需結構相對樂觀。海外EG主要供應商第一季裝船計畫降至較低位，屆時到船及進口量也將降至歷史低值，第一季供需結構整體相對樂觀走堅。

南亞指出，聚酯產品台灣廠品牌客戶新一季備胚啟動，回收絲等訂單回溫；美國廠下游客戶年底假期結束開工後有補庫需求，銷售量恢復。

巴拿馬運河堵塞及紅海危機，美國出口亞洲的運費與航程大幅增加，及中東地區部份產線因營運效率不佳而停產，大陸EG進口量減少，亞洲EG行情可望上漲。另德州EG廠將改銷售土耳其、埃及及美國，降低運輸衝擊。

台化2023年芳烴包括苯、PX、OX 及 PTA 均價下跌3.9％~13.2％，都遠低於輕油，是利益改善提振主因。2024年市場偏緊情勢仍在，苯及PX是看好產品，PX加工差會收斂一些。