機師工會呼籲長榮航空聆聽工會聲音

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機師工會長榮分會已於1／22確定取得合法罷工權，呼籲長榮航空聆聽工會聲音，對等、公平實質協商。

工會先就薪資部分進行說明，因薪資結構不同，飛行員底薪僅為全薪22％，且長榮航空將因飛行經驗增加的年度晉支計入因通膨而調整的加薪幅度中，更有甚者，飛行員在疫情期間配合公司凍結晉支的部分也從未歸還，上述種種，顯見長榮航空以片面資訊企圖混淆視聽。

在外站津貼部分，自長榮航空33年前開航時即為3美元／小時，迄今2024年經工會數次爭取後為3.5美元／小時，僅增加0.5美元／小時（台幣15元），此津貼並非僅做餐費使用，長榮航空刻意隱瞞事實以比例計算誤導民眾，實不見所謂善意回應。

在工會屢次的協商當中，公司總是以購買新機的營運成本，烏俄戰爭的各種風險，甚至是地震、火山等不可控自然災害風險予以推託，因種種因素無法將利潤與員工分享。而面對現今票價飆新高，盈收也破天荒成長的情況下，成本與風險反而是讓員工承擔，獲利盡收口袋，不見照顧員工之初心。

工會依民航局公開資訊統計，近兩年來，長榮航空外籍機師增加人數為57人，本國籍機師增加僅40人，外籍機師增幅為本國籍機師居然達6倍之多（見附表），顯示流失本國籍機師的同時，長榮航空外籍機師比例將愈來越高，且對於違法聘雇一事不服提出訴願，再再顯示長榮航空所述並非事實。

長榮航空本國籍機師在公司佔比約75％（其餘25％為外籍），本次投票結果代表有一半以上的本國籍機師願意參加罷工，且因這次參加罷工投票的會員多數為長程航線機師，機師執照限定機種，不可任意置換，故若進入罷工，人力調度困難，歐美長程航線將首當其衝。

罷工不是目的！工會始終保持開放態度且願意協商，但請公司務必將工會訴求審慎思考、對等協商，並提出實質對案，而不是採全面備戰，進行內部各式施壓、防堵與分化，員工分裂亦實不樂見。