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北市忠義國小明年2月遷入教育社福園區 欲招50位新生

  • 中時即時 蔡佩珈
台北市忠義國小今在忠義教育社福園區舉辦上樑典禮，正式為社福大樓結構工程安裝最後一根樑。（蔡佩珈攝）
台北市忠義國小今在忠義教育社福園區舉辦上樑典禮，正式為社福大樓結構工程安裝最後一根樑。（蔡佩珈攝）

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台北市忠義國小預計今年8月揭牌轉型蒙特梭利實驗教育學校，待忠義教育社福園區明年2月完工啟用，便會遷入新建的綜合教學大樓，並招生2班共50位新生。由於新校舍與社福大樓連接在一起，與老人共餐、共學將成為該校實驗教育課程的特色。

台北市教育局表示，忠義教育社福園區由忠義國小、新建地上5層綜合教學大樓及地上6層社福大樓組成，由於未來將連接捷運萬大線廈安站，是全台首例結合學校、社福與捷運的建築。

教育局表示，忠義國小預計今年8月揭牌轉型成蒙特梭利實驗教育學校，待整座園區完工，便會遷進新建的綜合教學大樓，並整合萬華幼兒園蒙特梭利教育資源，讓園區形成全國第1座0至12歲跨學層蒙特梭利實驗教育園區。

忠義國小今在忠義教育社福園區舉辦上樑典禮，正式為社福大樓結構工程安裝最後一根樑。台北市政府副秘書長林哲宏表示，此工程經費約9.8億，2018經市議會通過，2020年拆除部分舊有校舍、2022年動工，期間遭遇新冠肺炎疫情、缺工缺料，如今能上樑實在好不容易。

林哲宏指出，忠義教育社福園區預計明年2月完工啟用，將是容納托幼、托老、社區關懷據點的教育社福典範。

忠義國小校長黃志勇表示，目前全校學生數為113位，之後將有10位學生畢業並招生2班、共50位新生，未來以全校300位學生的目標前進。

黃志勇表示，屆時遷入的新大樓教室是新世代學習空間，有著可調整內部佈置的特色，將更符合學生學習需求。另外考量學生安全，綜合教學大樓及社福大樓皆設有門禁管控，若未手持磁卡無法隨意穿越，只有緊急事件發生，門禁才會開放，以便逃生。

但黃志勇強調，未來實驗教育課程將融入老人共學、共餐概念，讓小朋友有機會與長輩互動，將是學校的一大特色課程。

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