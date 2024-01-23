伊甸早療「小小職人體驗營」 慢飛天使一圓老闆夢

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為了讓慢飛天使也能如願幫老闆，伊甸基金會鳳山早療中心22日舉辦「小小職人體驗營」，讓2至6歲的慢飛天使在模擬環境中扮演各種職業角色，透過遊戲讓他們增加生活體驗，同時在扮演角色中找到樂趣。

慢飛天使在老師陪伴下，預備食物材料、掛上商店招牌、著裝並綁上頭巾，成為各班攤位的小老闆，遊戲中大家輪流體驗老闆和客人角色，並透過攤位活動增進人際互動及各項技能。

老師們用心地幫每個物品貼上金額，播放賣場音樂，營造氣氛使孩子深入情境，慢飛天使在其中學會如何應用同理心，帶給他人溫暖又愉快的感受。

4歲的宸宸1歲半時抗拒到托嬰中心上學，且當時托嬰中心的老師沒辦法處理宸宸的情緒，使宸宸爸媽在教養宸宸沒有頭緒、擔心不已，後來漸漸發現宸宸有許多相似於自閉症的特質，在早療個管社工協助下，宸宸2歲半到鳳山早療中心，生活自理變得穩定，多了許多溝通的意圖，在專業團隊及家長努力下，宸宸的情緒穩定許多。 原本無法用口語表達需求的宸宸，透過2年的早療學習，現在能「說」出自己的感受及需求，媽媽驚訝的發現，宸宸會把生活中經驗作有意義的結合，讓幼兒進行買賣遊戲，也更願意多嘗試、動手做，變得更獨當一面。

伊甸鳳山早療中心主任王政傑表示，期待透過活動讓慢飛天使們學習購物流程、數學找零錢的概念，豐富慢飛天使的生活經驗。