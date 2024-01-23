《傳產》台積電尚未抵嘉 太保預售屋已漲一成

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【時報記者王逸芯台北報導】市場傳出台積電1奈米建廠計畫，可望設在嘉義縣太保市的科學園區，令嘉義人為之振奮。台灣房屋統計實價登錄嘉義科學園區周邊的房價行情，成屋方面，中古華廈或大樓產品，漲幅不大，從15.1萬小漲至15.3萬；透天總價從918萬到922萬，小增4萬。不過預售屋則是漲勢驚人，華廈大樓從2022年26.1萬，到2023年平均單價28.4萬，年漲8.8%，而透天總價則從總價1110萬，增至1250萬，增幅達12.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，嘉義縣近年積極推動產業轉型，目前擁有嘉義科學園區、大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區一、二期、中埔公館產業園區、水上南靖產業園區及民雄無人機航太園區等6大新興產業園區，其中嘉義科學園區占地88公頃，若結合周邊台糖土地，有機會符合台積電百坪建廠需求，為嘉義迎來「新積情」。

嘉義科學園區2022年1月開始推動，2023年5月動土，一年間已為太保房市帶來利多，預計園區2029年完工，未來若台積電進駐，嘉義科學園區將和高鐵嘉義站、故宮南院、蒜頭糖廠、縣治特區、馬稠後產業園區等地，形成共同生活圈，且華泰名品城也將進軍嘉義高鐵站區，設立大型Outlets購物中心，使區域的產經發展與生活機能更加健全；由於太保房價在高鐵沿線尚屬親民，現階段供給仍以中古透天厝為主，總價千萬左右就能買到50~60坪的透天產品，頗受市場青睞。

2023年嘉義太保的預售大樓華廈均價28.4萬元，不僅比台積電放棄進駐的龍潭均價27.5萬元還高，更直逼平鎮的28.9萬，房價表現絲毫不遜於北部都會區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，太保預售屋均價高於北部都會區的部分地區，主要是因太保的預售新案，幾乎都集中在高鐵站區、縣政特區等建設利多豐厚的精華區段。而北部都會區的龍潭、楊梅等地則恰恰相反，新案受限鬧區開發飽和，推案朝郊區擴散，甚至不少大樓華廈預售案，都坐落都計外的相對低價區，使區域整體的均價表現，低於部分推案集中精華區的中南部城鎮。